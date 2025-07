El Banco Nación ya otorgó más de 400 préstamos a tasa fija para comprar autos: cómo acceder a la financiación La entidad presta hasta $100 millones. Cuál es el crédito promedio y cuánto dinero lleva colocado el banco. En San Juan hay 28concesionarias adheridas

El financiamiento bancario para la compra de vehículos comenzó a aparecer en el último tiempo como una opción más en el mercado local, con créditos a tasa 0% financiados directamente por algunas terminales automotrices, y muchos otros prendarios, ofrecidos por los bancos. La semana pasada apareció una nueva opción del Banco Nación, a tasa fija y sin prenda, que generó un fuerte interés en los usuarios.

La línea +Autos con BNA comenzó a funcionar apenas conocida la noticia en una red de 500 concesionarios y, según una alta fuente de la entidad, ya se colocaron $6.000 millones. El monto promedio por crédito alcanzó los $18 millones y se formalizaron más de 400 operaciones. Además, las consultas superaron las 20.000, un dato que muestra el impacto de la propuesta en el mercado automotor argentino.

Si bien inicialmente el monto que internamente el banco había dispuesto para la línea era de $10.000 millones, que suponía aproximadamente unos 1.000 préstamos, ahora ese número fue elevado a $50.000 millones. “Y podríamos prestar más”, dijeron en la entidad. Por lo tanto, la expectativa es que la línea se sostenga, más allá de una alta demanda.

Características de los créditos

Lo que ofrece el BNA son préstamos personales a una tasa fija del 38% para la adquisición de vehículos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad. Si los ingresos lo permiten, se puede llegar a financiar hasta el 100% del vehículo.

Los compradores tramitan todo el proceso en concesionarias adheridas, sin necesidad de acercarse a una sucursal bancaria y sin ser clientes previos de la entidad.

La gestión comienza en la concesionaria elegida. Quienes desean acceder presentan el DNI, seleccionan el vehículo y autorizan al vendedor a cargar los datos personales junto con los del auto.

Luego, si el crédito es aprobado (el banco le determina, de acuerdo a su situación, cuánto puede prestarle y el plazo) el solicitante recibe un correo electrónico para realizar la validación biométrica y firmar digitalmente el contrato. La aprobación ocurre de manera inmediata una vez realizada esa verificación.

El crédito está disponible para personas físicas, argentinas o extranjeras con residencia, que tengan 18 años o más y situación crediticia apta. No exige historial previo como cliente, y quienes no tengan cuentas pueden abrirlas de forma digital mediante la aplicación BNA+. Empresas y personas jurídicas no acceden a esta línea.

La propuesta incluye vehículos nacionales e importados, autos particulares, pick ups y utilitarios. Los usados deben tener hasta 10 años de antigüedad. Jubilados y pensionados participan bajo las mismas condiciones.

La red de concesionarias adheridas cuenta con representación en todo el país. Destacan Buenos Aires (152 concesionarias), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (55), Córdoba (71), Santa Fe (35), San Juan (28), Mendoza (24) y otras provincias con amplia presencia en el programa.

Montos y condiciones

-El mínimo a financiar es de $1.000.000 y el máximo, $100.000.000, con plazos de hasta 72 meses y cuotas fijas a través del sistema francés. La tasa nominal anual es de 38%, la TEA asciende a 45,37% y el CFT anual a 57,02%. El pago se efectúa vía débito automático desde una caja de ahorro del Banco Nación.

-El préstamo no exige garantías reales, firma de pagaré ni prenda sobre el vehículo. El usuario puede cancelar el saldo total o parcial en cualquier momento, sujeto a posibles cargos estipulados por la entidad.

-El esquema cubre hasta el 100% del valor del auto (incluidos impuestos), pero no financia gastos de patentamiento ni administrativos, que quedan a cargo del comprador. No hay cupos ni stock específico; cada solicitante que cumple los requisitos y aprueba el análisis crediticio puede acceder.

Flexibilidad limitada

Representantes reconocen que la publicidad atrajo muchos interesados, aunque no todos cuentan con el perfil crediticio necesario y, en muchos casos, los montos otorgados son más bajos que los esperados. Las ventajas más valoradas son la operatoria ágil y la aprobación rápida.

Según datos de ACARA, en junio de 2025 se realizaron más de 52.200 patentamientos. Ese nivel de demanda muestra la competencia entre bancarios y financieras de las terminales. La propuesta del Banco Nación apunta a ganar espacio mediante digitalización, presencia federal y condiciones competitivas.