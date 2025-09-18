‘Fraudes’ con lotes: 5 imputados con cuentas embargadas y sin disponer de sus bienes durante la investigación Por ahora, 18 personas los denunciaron por venderles lotes que no pudieron escriturar. La causa es un desprendimiento de la también fraudulenta venta de tierras fiscales, según Fiscalía.

Acudir cada vez que sean citados y no obstaculizar la investigación; presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana a su casa; no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial; no acercarse ni molestar a las 18 personas que los denunciaron por haberlos estafados con la venta de terrenos en el ‘Loteo Vista al Este’ (también llamado ‘La Curva’). Todas esas reglas de conducta deberán respetar durante 1 año, los cinco sospechosos de haber estafado en $38.285.399 (ese valor actualizado es largamente más elevado) a esos 18 denunciantes, solo con la compra de los terrenos entre 2019 y 2024.

Según Fiscalía, los terrenos nunca fueron adquiridos al verdadero dueño y tampoco cumplían con la reglamentación, pues en la zona donde se ubican, en Médano de Oro, Rawson, la porción mínima para un lote es de 1.500 metros cuadrados.

A pedido del fiscal, Duilio Ejarque y la ayudante fiscal, Silvina Putelli (UFI de Delitos Informáticos y Estafas), la jueza Flavia Allende también ordenó embargar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los imputados, los inhibió para poder disponer de sus bienes. Y mandó a no innovar sobre la titularidad de los tres terrenos que habían sido fraccionados en 230 lotes y que los imputados se abstengan de realizar nuevos contratos.

Los hermanos Martín Gastón (48) y Oscar Ramón Díaz (57) quedaron imputados de ser coautores en el delito de estafas reiteradas, pues los denunciantes los señalaron como los que encabezaron las negociaciones por las ventas que, sin embargo, eran firmadas por el mecánico Sergio Matías Fernández (39) y el albañil Jorge Emilio Castro (40).

A estos últimos sospechosos, Fiscalía les imputó una participación necesaria en el delito, igual que a Carlos David Gordo (37), cuyo defensor, Pablo Estefan, buscó (sin éxito) desligarlo de la investigación, con el argumento de que el hecho de tener un perfil a nombre de otro en Facebook a través del cual se ofrecían los lotes, no era sinónimo de querer engañar a nadie. Dijo que no firmó ningún contrato y cuestionó, además, que se lo quisiera vincular por dos líneas telefónicas vinculadas a ese perfil, aunque Fiscalía replicó que algunos denunciantes lo señalaron por recibir dinero.

La causa es un desprendimiento de otra ejecutada con la misma presunta modalidad: la venta de tierras fiscales, en Médano de Oro, Rawson. En esa causa hay por lo menos 48 denuncias y los hermanos Oscar Ramón y Martín Gastón también estan imputados, junto con otro hermano, José Alberto, y Alexiana Díaz (hija de Martín Gastón). Víctor Dávila que firmó contratos como ‘gauchada’ a los Díaz que le ofrecían trabajo como chofer y Estela Capelli, que les vendió ese terreno (había sido adjudicado para una colonia agrícola fiscal) son los otros imputados.