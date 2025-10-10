Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz y reconoció su lucha contra la “narcodictadura” El Presidente celebró la distinción que recibió líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. “Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, flamante premio Nobel de la Paz 2025.

“Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, planteó el mandatario, en una breve publicación en sus redes sociales. Y agregó: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Además de Milei, otras voces del gobierno nacional y del arco político argentino también destacaron la distinción a la dirigente opositora a Maduro. La ministra de Seguridad y candidata a senadora en CABA, Patricia Bullrich, destacó a Corina Machado por su “coraje, convicción y lucha incansable”, y criticó las últimas declaraciones de Jorge Taiana, postulante de Fuerza Patria en Buenos Aires.

“‘Democracia con fallas’, dijo Taiana. La falla la tiene él. En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos”, señaló la funcionaria.

En una línea similar se pronunció Diego Santilli. “El candidato kirchnerista Jorge Taiana se pasó la semana defendiendo la dictadura en Venezuela, y hoy ganó el premio Nobel de la Paz una mujer valiente que denunció que justamente Venezuela es una dictadura que oprime opositores y a los que piensan distinto”.

“Una mujer que pelea para que se respete la democracia en un país que odia la libertad. Lo de siempre: el kirchnerismo totalmente alejado de la realidad, de acá a Venezuela. PD: sigue abierta la invitación a debatir, de Venezuela también”, completó.

Por su lado, el expresidente Mauricio Macri expresó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.

En tanto, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, aseguró que el reconocimiento a Corina Machado “honra no solo su lucha, sino también la valentía de un pueblo que, día tras día, resiste la dictadura y la persecución para recuperar su democracia”.

“Es un premio a la coherencia, a no bajar los brazos, al coraje y a la esperanza de millones de venezolanos que siguen peleando por volver a vivir en libertad”, amplió.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, en tanto, aseveró: “Cómo está cambiando el mundo que la Academia Sueca acaba de reconocer a una Luchadora de la Libertad. Felicitaciones, tu lucha es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre!“.