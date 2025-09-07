Karina Milei: “Es importante, la gente tiene que venir a votar” Votó en una escuela de Vicente López y se retiró escoltada por militantes de LLA que cantaban "olé, olé, olé Jefe, Jefe".

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde destacó que esta jornada electoral “es importante” y enfatizó que “la gente tiene que ir a votar”.

“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.