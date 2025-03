Los olvidos del In Memoriam de los Oscar: Michelle Trachtenberg, Alain Delon y Shannen Doherty No pasó indvertido que en el segmento que recuerda a las estrellas fallecidas el último año, sí agregaron a Gene Hackman, cuya muerte fue descubierta hace algunos días y no incluyeron a otras figuras de Hollywood y del cine iberoamericano.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio