Millón inauguró su primera sucursal exclusiva en San Juan

Millón sigue creciendo y abrió su primera sucursal exclusiva en San Juan, ubicada en el Paseo Libertad, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Con esta apertura, la empresa busca estar más cerca de sus clientes y acompañarlos con soluciones financieras rápidas y accesibles.

Esta inauguración se suma a las ya existentes en Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, consolidando la presencia de la marca en el interior del país. En total, Millón cuenta con 41 puntos de venta, entre sucursales propias y espacios en comercios aliados.

Con más de 20 años de trayectoria en la provincia, Millón se destaca por brindar la posibilidad de que personas sin acceso a otras formas de financiamiento puedan concretar proyectos personales y familiares. Ofrece préstamos de hasta 5 millones de pesos con pocos requisitos, planes accesibles, la última cuota de regalo y tasas competitivas.

“Esta nueva sucursal refleja la confianza de nuestros clientes. Seguiremos creciendo e innovando para ofrecer soluciones financieras accesibles y cercanas, ayudando a que más personas puedan desarrollarse”, afirmó Gabriel Ortíz, CFO y Co-Founder de Millón.

De cara al futuro, la compañía líder en servicios financieros planea incorporar nuevas herramientas digitales y tecnológicas para ofrecer más y mejores oportunidades a sus clientes.

Millón forma parte de Equipo Vallejo, un holding con más de 60 años de trayectoria en retail, con marcas como Vallejo Calzados, Sportotal y Freekick. La empresa comenzó ofreciendo préstamos para consumo en sus comercios y hoy es un aliado clave en la vida financiera de las familias argentinas.