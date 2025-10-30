Para hoy hay algunas propuestas interesantes para descubrir, entre la música popular y la danza.
En el Casino de Rawson, la melodía y la nostalgia brillará con Los Iracundos por Siempre. Después, Fuga en Lila y After Ojaio tendrá un ciclo de música alternativa en Terraza 4.20.
Y Tito Otiñano, dará un tributo a Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos, que será a beneficio para recaudar alimentos.
Mientras que en Baladi, la cocina de comida árabe, el instituto Al Zahira, dará una demostración de baile que impactará a los comensales.
Y por último, el grupo de artistas 18 Mundos, presenta una nueva muestra en el Centro Cultural Estación San Martín.
*MÚSICA
Iracundos por siempre. 23 hs. Tributo a Los Iracundos. Casino Del Bono de Rawson (Torino 583 oeste, Villa Krause). Cena show con entrada gratuita.
Fuga en Lila y After Ojaio. 21 hs. Terraza 4.20 (Libertador 1473 oeste). Derecho a show: $3.500.
Tito Otiñano. Tributo a Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos. 21:30 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Concierto solidario a beneficio de Fundación Banco de Alimentos de San Juan. Entrada: alimento no perecedero. Acompañan Orlando Tejada, Germán Arroyo, Mario Pereyra, Roberto Benegas y Gabrierla Zunino. Se podrán apreciar tangos, baladas, boleros y las canciones más reconocidas de estos tres grandes artistas en una mixtura especialmente preparada para recordar emocionar y enamorar.
*DANZA
Al Zahira. Danza árabe. Baladi (Libertador 1625 oeste). 22 hs.
*EXPOSICIONES Y VISITAS
Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Apertura de la muestra 20 hs. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España).
Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. en Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. en Sarmiento 21 sur. Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.