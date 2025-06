Nélson López, uno de los dos candidatos a presidir Desamparados: “Da pena ver el club como está” Uno de los dos candidatos a presidente sacó a la luz lo que pretende con Sportivo: un proyecto a largo plazo, una comisión de fútbol y una dirigencia ordenada. "Si soy presidente la única vez que entraría al vestuario sería para felicitar al plantel cuando hayamos salido campeones", expresó.

Mientras Sportivo Desamparados se prepara para disputar los Play Off del Apertura del fútbol sanjuanino, los hinchas y socios esperan por la dilatada Asamblea para elegir nuevas autoridades que tienen a Augusto Pérez con mandato cumplido hace más de 6 meses. A la espera de que Personería Jurídica fije una fecha para Elecciones, ya hay al menos dos candidatos que se prueban el traje y uno de ellos es el albardonero Nélson López Schvartz.

El albardonero, a sus 51 años, presentó su proyecto a DIARIO DE CUYO y expresó que apunta a buscar el cambio por el club de sus amores. “Por Desamparados” es el nombre de su lista con la que apunta a derrotar a la otra lista opositora que encabeza Raúl Sánchez y a la lista oficialista. Actualmente ocupa el cargo de Secretario del Primer Juzgado de Faltas de la provincia y ya tiene experiencia como dirigente ya que fue asesor letrado en la Liga Albardón-Angaco y también fue presidente de Sport Argentino en el ciclo 2007-2008, ganando incluso la Copa de Campeones.

-¿Por qué tomaste la decisión de presentarte como candidato?

-Me gusta el desafío. He pasado por distintas etapas de dirigencia y la experiencia me ha hecho saber que el dirigente no es solamente quien se aboca a todo: el tesorero se aboca a la tesorería, el secretario a las actas, a ordenar el tema administrativo y el presidente se dedica a gestionar, me parece que ese es el rol del dirigente. La idea también es tratar de que esos dirigentes que se sienten agotados vuelvan al club, como aquellos que consideran que pueden ser dirigentes, apuesten al club.

-Pero me imagino que no debe haber sido una decisión fácil sabiendo lo que es Desamparados y lo que representa…

-Si tal cual, no fue fácil pero estoy convencido que quiero un cambio para Desamparados. Si los socios me dan la posibilidad de ser presidente de Desamparados, yo voy a proponer una reforma del estatuto para que la renovación sea cada 2 años y que no haya posibilidad de reelección, porque a veces los dirigentes se eternizan en los clubes, esto produce un cansancio y que otros dirigentes o generaciones nuevas, no quieran meterse en el club.

-¿Cuáles son las bases del proyecto al que apunta esta lista?

-La idea es tener un proyecto que abarque lo institucional propiamente dicho y lo deportivo, en este caso lo deportivo conformado ya sea por un consejo de fútbol o una dirección del fútbol de Desamparados que abarque lo que es escuelita, inferiores, fútbol de salón y fútbol femenino.

-Pero los proyectos a largo plazo pocas veces pasa en los clubes…

-Si, es verdad, estamos acostumbrados al resultadismo. Pero me parece que bancando un proyecto, sosteniendo un proyecto se pueden también dar los resultados, todo depende de la capacidad para gestionar los recursos para que ese proyecto deportivo sea sustentable. Apuntamos también al orden del club, que de lo deportivo se ocupe la gente que sabe de fútbol y de lo dirigencial se ocupe la dirigencia. Por ahí confundimos el rol del dirigente y a veces el dirigente quiere cumplir distintas funciones. A las funciones estrictamente deportivas se tienen que dedicar la gente que sabe de fútbol, ya sean ex jugadores o extécnicos y creo que de eso en Sportivo hay mucha gente que puede aportar para que Desamparados vuelva a ser el orgullo de la provincia.

-Es decir que si sos presidente te abocarías solamente a lo que debe hacer un dirigente, gestionar, recaudar fondos y que el sueldo de los jugadores esté cuando tiene que estar…

-Si, una de esas cosas es darle tranquilidad a la parte deportiva para que cobren sus sueldos al día. Un jugador no puede estar pensando en tener que jugar con la preocupación de que no tiene su sueldo. Por eso mi misión será gestionar los recursos para que tengan los elementos de trabajo, ya sean pelotas, chalecos, tanto desde la escuelita hasta primera división, para que puedan trabajar tranquilos y no estén pensando que no les pagan. Una de mis prioridades será trabajar para que cada 7 de cada mes los jugadores tengan su sueldo.

-Si ganas las Elecciones, estarías asumiendo y empezaría el Torneo Clausura y con miras al Regional, ¿cómo se planifica eso?

-Si tenemos la posibilidad y el orgullo de dirigir Desamparados, desde el primer día nos abocaríamos a lo que sabemos hacer, los dirigentes a gestionar los recursos, y quienes estén en la parte deportiva se dedicarían a trabajar para armar los equipos en el torneo Clausura y el Regional.

-Desamparados viene de perder una final, ¿se toma como una presión eso para una nueva dirigencia?

-A mí me gustan los desafíos. Yo no te puedo asegurar resultados, pero lo que sí me parece que armando un buen proyecto y bancando ese proyecto los resultados también se pueden dar a corto plazo, y como la gente quiere. Igual tenemos que cambiar esa idea del resultadismo, me parece que los proyectos son a largo plazo para que el semillero deportivo también rinda su fruto y tengamos nuestros propios recursos que los podamos utilizar, por ejemplo, en Primera División, ¿de qué nos sirve una Cuarta invicta, si ninguno de los chicos está en Primera División?

-En Desamparados siempre los beneficios para socios han sido pocos, ¿se pensó en brindar algún servicio para ese sector?

-Tal cual, más allá de la posibilidad del descuento en la entrada al socio le tenés que brindar otras cosas para atraerlo al club, primero tenemos que ver cómo está el club, ordenarlo, y de ahí atraer al socio con distintos beneficios. Queremos crear una tarjeta del club, con la que los socios tengan beneficios en distintos comercios. También apuntamos a la educación de nuestros jugadores y queremos crear un espacio para que los chicos que juegan en el club -de Escuelita o Inferiores- tengan apoyo docente y puedan quedarse una hora más antes o después del entrenamiento para tomar sus clases.

-¿Cómo te llevas con la actual dirigencia?

-Bien, tengo una relación buena y los conozco, pero me parece que ya es un ciclo cumplido y que hay que darle posibilidad a aquellos que no han tenido la chance y el orgullo de dirigir de Desamparados, que lo conduzcan.

-¿Hay chance de incluir algún dirigente de la lista oficialista en esta lista?

-No están las puertas cerradas a nadie y todo aquel que quiera colaborar con Sportivo, no hay problema que se sume. Pero me parece que la idea es otra, o sea la idea es que vuelva la familia a la cancha, que no haya violencia en el fútbol, yo quiero un cambio y no quiero que en Desamparados se hable nunca más de apuestas deportivas. Yo soy un dirigente que nunca me voy a meter en el vestuario, Si soy presidente la única vez que entraría al vestuario sería para felicitar al plantel cuando hayamos salido campeones.

-¿Analizaron alguna fusión con la lista de Raúl Sánchez?

-Hemos tenido charlas con Raúl, pero en estos momentos cada uno está armando su propio lista, con un proyecto distinto, pero tanto con Raúl como así también con Augusto (Pérez) me llevo bien y bueno, están las posibilidades abiertas al diálogo y unificar listas pero hoy no se si es posible.

-¿Qué es Desamparados para vos?

-Desde que mi hijo jugó en el club y desde que yo me hice socio, Desamparados es como si fuera mi segunda casa y verlo así, al club más convocante de la provincia de San Juan, me da pena. Como te vuelvo a decir no me gusta eternizarme en las instituciones pero quiero dejarle en poco tiempo, un granito de arena que ayude a que Sportivo vuelva a ser lo que es, el orgullo de la provincia.