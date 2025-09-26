Netanyahu contra los países que reconocieron el Estado palestino: “Si liberan a los rehenes vivirán, sino los perseguiremos” Entre abucheos, el primer ministro israelí se presentó ante la Asamblea de la ONU. Lanzó una advertencia a Hamas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. “Es una locura y no lo haremos”, dijo y recalcó que no cometerá un “suicidio nacional”.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, explicó y añadió que hacerlo sería “recompensar a los fanáticos que apoyaron” el 7 de octubre.

Por otra parte, Netanyahu les habló a los rehenes en manos de Hamas y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso. “No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, proclamó.

“Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos”, les advirtió a los terroristas de Hamas.

“Durante el último año, hemos derrotado duramente a los hutíes, incluyendo ayer. Aplastamos la mayor parte de la maquinaria terrorista de Hamás. Paralizamos a Hezbolá, eliminando a la mayoría de sus líderes y gran parte de su arsenal”, enumeró Netanyahu.

“Y lo más importante, y por encima de cualquier otra cosa que pueda decirles, lo que hicimos en este último año, en esta última década, devastamos los programas de armas atómicas y misiles balísticos de Irán”, agregó.

El próximo lunes, el primer ministro israelí mantendrá un encuentro con Donald Trump. Se espera que el mandatario estadounidense presione para un cese el fuego en Gaza.