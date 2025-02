Por primera vez, Gallardo convocó a un juvenil que tiene raíces sanjuaninas El fútbolista de 18 años integra la nómina para el partido de este domingo en el Monumental ante Lanús desde las 19.15.

Giorgio Costantini debuta esta tarde en Primera y comienza a cumplir un sueño de la infancia. Marcelo Gallardo optó por elegirlo en la nómina del duelo correspondiente frente a Lanús, donde el Millonario buscará la victoria para escalar a la parte alta de la tabla de la Zona B, ya que marcha quinto con 9 unidades.

Así, desde San Juan se mira con atención al jugador, que tiene raíces locales por su lado paterno, perteneciendo a dos conocidas familias locales.

“El brasileño de River” como lo han apodado al futbolista de 18 años que llegó a las inferiores de River en 2023. Giorgio nació en Curitiba, Brasil, e hizo inferiores en Coritiba Foot Ball Club (2009-2017) y Athletico Paranaense (2017-2023), y desde que llegó al Millonario, comenzó a hacerse un camino y hoy se encuentra a un paso de cumplir su sueño de de jugar en el Monumental con la banda roja cruzada en el pecho.

“Cien por ciento brasileño no soy. Tengo familia argentina. O sea, tan raro no fue. También mi familia es hincha de River, entonces no fue nada tipo ‘wow’. Pero bueno, creo que fue el destino y es algo me vino muy bien”, expresó en una entrevista con Infobae el chico que asoma como uno de los futuros talentos que puedan llegar a Primera.

El futbolista es nieto de los sanjuaninos Costantino Roberto Costantini e Isela Ortiz, quienes se instalaron en Curitiba, Brasil, hace algunas décadas y fue su abuelo quien le contagió la pasión por el Millonario producto de su devoción por La Máquina, el mítico equipo en la década del 40.

“Mi abuelo fue el que arrancó todo. Mi abuelo, el padre de mi papá, es sanjuanino y él empezó a hinchar para River en la época de La Máquina. Él arrancó con la pasión Riverplatense”, dijo Giorgio.

Sobrino de la reconocida Isela Constantini, la primera mujer en ocupar la presidencia de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, Fortune la ubicó entre las 50 mujeres más poderosas del mundo de los negocios de América Latina.

“Es un orgullo para mí. Es un privilegio tener las dos nacionalidades y poder estar acá en River. Mi sueño es debutar en Primera, entreno todos los días para eso. Me levanto todos los días pensando en debutar en River”, comentó antes de saber que finalmente este domingo 16 de febrero comienza otra historia.