Revelan cómo fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara: “Me dijo que mató a esa chica con un destornillador” Se trata de Celeste González Guerrero, que vivía en la casa donde ocurrió la masacre. También dijo que el móvil del hecho fue el robo de 30 kilos de cocaína.

Celeste González Guerrero, que vivía en la casa donde mataron a Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) declaró ante Carlos Arribas, fiscal del caso, y reveló cómo habría sido el momento de la masacre.

Según indicó, su pareja Miguel Villanueva Silva, también detenido, le habría dado detalles de aquella noche. “Me dijo que mató a esa chica con un destornillador”, contó sin especificar a cuál de las tres jóvenes. “A eso de las 04.00 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”, describió.

Y fue más allá: “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

“Miguel me dijo que a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara”, detalló. A su vez, contó que su pareja le confesó que a una de ellas le habrían cortado los dedos de la mano: “Estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió un perro, ‘Pantera’”.

González también declaró que su pareja “le dijo a Lara que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía”. Y agregó: “Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”.

Por último, reveló cómo asesinaron a Lara: “Me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”.

Ante la consulta del fiscal sobre si la secuencia fue grabada y transmitida por alguna plataforma digital, González respondió que Villanueva le dijo que estaban “haciendo una videollamada con quienes les dicen ‘Papa y ‘Lima’”.

Cómo fue la planificación del triple crimen

Gonzalez, aseguró además que Matías Ozorio -otro de los detenidos- fue el encargado de hacer el pozo donde fueron enterrados los cadáveres de las víctimas.

“Matías me contó que a ‘Julio’ alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Ante la consulta del fiscal para que responda si conoce los motivos por los que asesinaron a las chicas, González Guerrero respondió: ‘Porque le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”. En el documento al que TN tuvo acceso, la detenida menciona que el “Duro” es el apodo de Sotacuro.

“Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda, pero la otra no se quién fue. Aunque creo que la de 15 años (por Lara) no tenía nada que ver. ‘Duro’ estaba por encima de ‘Julio’, era el que le daba órdenes”, profundizó la detenida ante el fiscal.

González mencionó contó que ella y Villanueva Silva vendían droga para la banda. “Ozorio me traía el producto, entre 100 y 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, precisó.