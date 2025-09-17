Se viene la gala de la televisión argentina: cómo será el menú de los Premios Martín Fierro 2025 Santiago del Moro será el conductor de los Premios Martín Fierro 2025.

El lunes 29 de septiembre se entregarán los Premios Martín Fierro 2025 para reconocer a los mejores de la televisión, en una gala que contará con la conducción de Santiago del Moro.

Fue Del Moro quien compartió en sus redes sociales el menú que comerán los famosos en el Hotel Hilton. “Nos vemos el lunes 29 por Telefe. Menú del Martín Fierro”, escribió en la imagen en la cual mostró todo lo que comerán en la gala en la que APTRA premiará a la farándula local.

La comida de la noche será una verdadera experiencia culinaria.

El snack de bienvenida está compuesto por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli.

La entrada principal consistirá en una burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Habrá dos opciones de plato principal: costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado y para los vegetarianos, servirán una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

Para el postre ofrecerán: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys.