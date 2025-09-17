Valle Fértil suma atractivos con la primera ruta de turismo rural de San Juan: El Campo Vivo La nueva aventura turística está compuesta por nueve prestadores distribuidos a lo largo del departamento, desde las sierras hasta las zonas más bajas.

¿Cuántos lugares hermosos, curiosos y atractivos no conocen ni los mismos sanjuaninos de Valle Fértil? Seguramente muchos porque la gente llega a los más promocionados perdiendo otras ‘joyitas‘ en el camino. Esto dejará de suceder a partir de este fin de semana cuando se ponga en marcha El Campo Vivo, una propuesta creada por nueve prestadores de turismo y articulada por el INTA destinada a conocer este pueblo que tiene mucha identidad para mostrar y contar.

La presentación oficial de este plan turístico que apunta a poner en valor sus sitios de abundante vegetación, su gente, sus tradiciones, sus costumbres, y su gastronomía típica, será este sábado 20 de septiembre. El acto comenzará a 9.30 en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino; para luego trasladarse al Parque Provincial Ischigualasto, donde se desarrollará una presentación especial con algunas sorpresas.

Esta aventura turística cuenta con un slogan que lo dice todo: ‘Experiencias de Campo en Valle Fértil, la vida que abraza a Ischigualasto‘.

La idea es ofrecer propuestas con experiencias de campo tales como abrir las tranqueras, convivir y habitar estas tierras con los campesinos y campesinas que mostrarán y compartirán sus prácticas y rutinas diarias, sus tradiciones y costumbres.

La ruta está compuesta por nueve prestadores turísticos distribuidos a lo largo del departamento, desde las sierras hasta las zonas más bajas. Los detalles de cada uno de ellos ya están disponible en la web oficial: https://elcampovivoturismorural.ar

Entre los distritos incluidos en el recorrido se encuentran Astica, La Majadita, Sierras de Chávez y Villa San Agustín, finalizando en el Parque Provincial Ischigualasto, que se suma como socio principal de esta experiencia. Cada uno ofrecerá su propia vivencia, ya sea gastronómica con productos regionales, avistamiento de animales, día de campo, entre otros tantos.

El Valle turístico

Es cierto que el ‘Valle‘ -como comúnmente se lo denomina-, es uno de los departamentos más turísticos de San Juan, mundialmente conocido por albergar, junto a la La Rioja, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO como son los Parques Naturales de Ischigualasto/Talampaya. Un atractivo que ronda en la cabeza de viajeros de todo el mundo porque allí vivieron y murieron los dinosaurios hace millones de años. Pero a la par lo circunda un microclima especial que ofrece muchos más atractivos. .

Pablo Vitale, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Valle Fértil, cuenta que ‘este proyecto nació con el objetivo de agrupar a distintos prestadores turísticos que ya estaban desde hace tiempo pero que nunca se habían unido para trabajar en conjunto con en una ruta común que los potencie a todos‘.

La participación del INTA ha sido fundamental en esta iniciativa ya que entre sus labores incluye el fomento al turismo rural. Del mismo modo los aportes realizados por el Gobierno Provincial a través de la Agencia de Desarrollo de Inversiones que han permitido financiar en un 90 por ciento las acciones destinadas a crear este circuito.

‘Quien aportó mucho también al armado fue Marcela Santandreu, una profesional que nos ayudó en todo para que esto comience a visibilizarse‘, agrega Vitale, el único trabajador que ha quedado en el INTA Valle Fértil, inaugurado en octubre de 2013.

Los circuitos

Entre los circuitos que serán presentados el sábado se encuentra Las tres Cascadas que ofrece una experiencia que comienza con un desayuno campestre con infusiones elaboradas con hierbas autóctonas y delicias tradicionales como sopaipillas o tortas a la arena, preparadas al estilo local. También un recorrido de senderismo se realiza en la imponente quebrada de Astica, atravesando aproximadamente 16 kilómetros dentro de una zona protegida, en plena franja de bosque chaqueño.

Los diferentes circuitos incluyen: ‘Donde los Arrieros. Labores y Sabores‘. Allí se encuentra, por ejemplo, las Cabañas Los Arrieros, un emprendimiento familiar que nació en el año 2010. Ofrece alojamiento con desayuno seco, platos típicos de la zona como chivito asado, empanadas y pan casero. Su localización es privilegiada para quienes visita los parques, ya que se encuentran cerca del Parque Provincial Ischigualasto y de los parques que se encuentran en la la Rioja (Parque Nacional Talampaya y Parque Provincial El Chiflón).

Otro se denomina ‘Multiplicidad de cosmovisiones y merecido descanso‘, y finalmente ‘Aventuras y prácticas tradicionales.

Para saber

La idea es que quien visite el lugar realice una reserva previa a través de la página https://elcampovivoturismorural.ar

Allí los dirige a redes sociales Facebook e Instagram donde alguien recepciona el pedido o los consultas

Del mismo modo se puede ingresar a las redes en forma directa @elcampovivo

La oficina de Turismo de Valle Fértil contará con toda la información necesaria, al igual que en el Parque Ischigualasto