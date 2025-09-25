[VIDEO] La casa del horror donde torturaron y asesinaron a Lara, Brenda y Morena Se observa el patio en estado de abandono con hojas, bolsas, muñecos y juguetes.

Un video muestra cómo es por dentro la casa del horror en Florencio Varela donde torturaron y asesinaron a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las chicas de 20 y 15 años.

Sangre en las paredes, tierra removida y un patio en estado de abandono con hojas, plantas crecidas, bolsas de residuos, muñecos colgados y juguetes de niños es lo que deja al descubierto la grabación de apenas unos segundos.

Asimismo, en otro sector del patio, se logra ver un lavadero sucio con botellas de cerveza y de gaseosa sobre la bacha.

Cómo sigue la investigación

Mientras tanto, la causa avanza con cuatro detenidos que ya quedaron a disposición de la Justicia. Se trata de dos parejas, una de nacionalidad argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado.

La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos. Allí, un hombre y una mujer argentinos fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, una pareja de peruanos, quienes serían los dueños de la casa en cuestión, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

El hombre podría tener una conexión con la Villa 1-11-14. La hipótesis más firme en la investigación apunta a todos ellos como posibles encubridores del crimen.