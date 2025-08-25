Sostienen que la Agenda Woke va en contra los valores humanos y el orden natural Lo que en un principio surgió como un llamado a la conciencia social contra la discriminación y la injusticia, ha evolucionado en un movimiento que distorsiona la verdad.

El término ‘woke” originalmente significaba ‘estar despierto” ante la injusticia, particularmente en relación con la discriminación racial en Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, este concepto ha girado hacia una agenda que rechaza la objetividad de la verdad y la moral natural.

El término ‘woke’’ ha irrumpido con fuerza en los debates políticos, sociales y culturales, sobre todo en los países occidentales, al hacer referencia a un conjunto de ideas y propuestas centradas en la justicia social, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, la equidad racial y la protección medioambiental.

En concreto la Agenda Woke niega la identidad sexual biológica, al sostener que el género es una construcción social y no una realidad biológica.

Atenta contra la familia tradicional, al impulsar modelos contrarios al orden natural, debilitando la institución que ha sido la base de toda civilización.

Relativiza la moral, al establecer que los valores son subjetivos y que cada individuo define su propia verdad, desechando la ley moral universal.

La Agenda Woke, al despojar a la sociedad de una verdad objetiva, ha conducido a una crisis de valores sin precedentes.

A pesar de sus promesas de equidad e inclusión, esta Agenda ha generado un impacto destructivo en diversas áreas de la sociedad: avanzó sobre la desintegración de la familia al normalizar el aborto, la eutanasia y la redefinición del matrimonio. También ha llevado a la imposición de un pensamiento único y a la persecución de quienes defienden principios cristianos y naturales.

Otro factor es el de la deshumanización de la educación. Ha reemplazado la formación en valores por ideologías que contradicen la razón y la biología, confundiendo a niños y jóvenes.

Por otra parte, desde una perspectiva antropológica, la Agenda Woke atenta contra la esencia misma del ser humano. La ley natural, inscrita en el corazón de cada persona, nos orienta a vivir en conformidad con nuestra naturaleza y en armonía con el bien moral.

La agenda woke, al socavar el concepto natural de familia, está llevando a una ruptura profunda del tejido social. Su penetración en los distintos sectores de la sociedad ha causado una erosión acelerada de los valores antropológicos y éticos.

Se ha concluido que ante la amenaza de un mundo que avanza hacia la deshumanización, que es lo que promueve la Agenda Woke, la única salida es un retorno a los valores inmutables que han guiado a la civilización por siglos.