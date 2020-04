DIARIO DE CUYO le dedicó dos páginas centrales a la inauguración.

“Desde San Juan, Argentina, para todos los habitantes del mundo”, fue el título principal de DIARIO DE CUYO que hizo alusión a la impactante inauguración del décimo noveno Mundial de hockey sobre patines y, a su vez, el primero que se disputaba en San Juan. Fue un miércoles 22 de abril, un día como hoy pero de hace exactamente 50 años, cuando el planeta de la bocha y el stick, empezó a tomar magnitud de lo que significa este deporte para los sanjuaninos.

Impactante desfile por Avenida Libertador.

Desde los días previos a la competencia, los fanáticos sanjuaninos coparon el aeropuerto Las Chacritas y recibieron a las delegaciones de los 11 países participantes. Todos se quedaron sorprendidos por la tremenda bienvenida y hasta el entonces presidente de la la Federación Internacional de Rink Hockey, Camilo Fleter, expresó que “estoy visiblemente emocionado. Argentina ya ganó el Mundial en concepto de hospitalidad”.

La selección italiana visitó este medio en la previa del campeonato.

Cuando llegó el gran día, el 22 de abril de 1.970, una multitud copó el estadio Aldo Cantoni para ver a sus ídolos y disfrutar del acto inaugural, como el día anterior, cuando la gente se volcó a las calles y fue testigo de un desfile de carruajes que fue inolvidable tanto para los sanjuaninos como para los turistas. Por Avenida Libertador, desde Catamarca hasta Urquiza, las delegaciones participantes marcharon en medio de la fiebre de todos los fanáticos.

Los equipos fueron recibidos por una multitud en el aeropuerto.

Hasta ese momento Argentina había jugado pocos mundiales y nunca había podido llegar a la final, conformándose con tres terceros puestos. De hecho tuvo que esperar hasta el ’76 para llegar a su primera definición, ante España, y hasta el ’78, cuando gritó campeón en la segunda cita en la provincia.

Argentina, en un trabajo precompetitivo.

Fue tanto el movimiento de gente durante esos días y hasta el 2 de mayo, que el Gobierno provincial, al mando del ingeniero José Augusto López, dispuso que los colectivos agreguen en su recorrido el paso por el Parque de Mayo después de la medianoche, para transportar a los pasajeros que se quedaban hasta los últimos partidos de cada jornada.

El equipo anfitrión tuvo una buena actuación.

En el ámbito estrictamente deportivo, los fans sanjuaninos tuvieron el lujo de poder ver de cerca en el estadio Aldo Cantoni al portugués Antonio Livramento, un verdadero artista con el stick dominando la bocha que es considerado por muchos como el mejor jugador de hockey sobre patines de todos los tiempos.

Grito de gol albiceleste.

La selección argentina, dirigida por Santos Álvarez (el DT campeón ocho años después), estaba compuesta por Francisco Velázquez, José Martín, Hugo Victoria, Mario Andino, Robert Cardozo, Raúl Martinazzo, Rodolfo Lombino (capitán), Jorge Orlando López, Saúl Saidel y Rubén Moreno.

Las 11 selecciones se fueron enamoradas de San Juan.

En un certamen en el que se enfrentaron todos contra todos, la Albiceleste pasó por encima a Francia en el debut con un contundente 13-1 y luego empató por primera vez ante Portugal. Fue un 2-2 al que este diario calificó en aquella época como “la primera gran hazaña del hockey argentino”, ya que era más que meritorio no perder ante la potencia europea. Y no fue para menos, porque luego del encuentro los jugadores y el cuerpo técnico no pararon de llorar y abrazarse sobre el suelo del estadio del Parque de Mayo.

El Aldo Cantoni tuvo su primer gran evento deportivo en el '70.

El equipo de Santos Álvarez derrotó después por 4­-1 a Brasil e igualó con la poderosa Italia 2-2. Posteriormente llegó la aplastante victoria por 18-1 sobre Japón y los triunfos ante Estados Unidos y Holanda, ambos por 5-2. Contra Chile no pudo y perdió por 4-2, mientras que, ya sin chances de ser campeón, cayó por 6-2 frente a España (fue el campeón) por 6-2.

Los dirigidos por Santos Álvarez dejaron todo en San Juan.

Argentina finalizó en la cuarta posición en la primera vez que tuvo a San Juan como anfitrión. Luego, con el Aldo Cantoni como escenario, la provincia volvió a organizar el Mundial en el ’78 (campeón), ’89 (quinto), 2001 y 2011, ambas siendo subcampeón por detrás de España. El próximo año el Gigante del Parque de Mayo recibirá nuevamente a la elite del hockey. Será la sexta vez, superando a Oporto y convirtiéndose así en la ciudad que más ediciones albergó.