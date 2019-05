Avanza. El lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, domina el balón y escapa de la marca del rival de Argentinos. Con poco, el xeneize se metió en la definición en Córdoba.

Boca, a caballo de la pobreza futbolística que viene arrastrando en los últimos tiempos muy a contrapelo de los resultados que va logrando, se clasificó anoche para enfrentar a Tigre en la final de la primera Copa de la Superliga, al vencer por 1 a 0 a un Argentinos que le jugó de igual a igual en la Bombonera, pese al desgaste sufrido el jueves en la victoria conseguida sobre Deportes Tolima, por la Copa Sudamericana.



En la semana Carlos Tevez y Gustavo Alfaro habían reclamado falta de juego y se comprometieron a encontrarlo, pero la promesa no se cumplió y el único que intentó hacerlo y por momentos lo logró fue su rival.



Y si Argentinos no se llevó más fue por el error defensivo que posibilitó el tanto de cabeza de Lisandro López cuando se había quedado con 10 hombres por la expulsión de Matías Romero por doble tarjeta amarilla.



Que el gol de Boca lo haya convertido un zaguero central cuando había cuatro delanteros en cancha (Carlos Tevez, Darío Benedetto, Mauro Zárate y Christian Pavón) marca este presente paupérrimo de Boca, que volvió a anotar después de tres partidos.



Pavón y Benedetto parecen haberse quedado en otro sitio y que algunos clones los están reemplazando, mientras que Zárate casi no entró en luego y parece haber quedado afectado por el entuerto post Vélez, mientras que Tevez despertó murmullos ante cada acción fallida.



Pese a todo esto, y a que fue menos con Vélez en cuartos de final y ayer, 10 contra 10 (fue expulsado Iván Marcone por roja directa), después del tanto "xeneize", volvió a ser inferior a su rival, Boca llegó a la final de la Copa de la Superliga. Y en esa instancia ahora se las verá con Tigre, la "cenicienta" de esta primera Copa de la Superliga, el equipo descendido que puede ganar su primer torneo de la máxima categoría.

Boca viene de sumar otra copa como fue la Supercopa Argentina ante Rosario Central en Mendoza.

Mezcla de sensaciones

El entrenador de Argentinos, Diego Dabove, resumió la caída en la semifinal anoche ante Boca: "Estoy orgulloso de los jugadores. Hicieron un esfuerzo muy grande, incluso cuando quedamos con diez hombres. Es lo que recién les dije en el vestuario".



El entrenador arrancó su rueda de prensa contando lo que les acababa de decir a sus dirigidos y señaló en todo momento que el golpe de haber quedado fuera de la final no fue tan duro por la manera en que respondió su equipo.



"Siento orgullo y tristeza. Porque este grupo se merecía algo más. Quiero agradecerle a la gente por toda la expectativa que hubo en la previa. En el fútbol es difícil hablar de justicia. Por eso me voy contento por el rendimiento en líneas generales. Podríamos haber rescatado algo más. Hicimos buen partido, faltó traducir en goles las situaciones que generamos".