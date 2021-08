Fabricio Cabañas fue de los jugadores sanjuaninos que reclutó Jáchal hace cuatro años para jugar su primer Torneo Federal. El alero que se inició con apenas 4 años en Ausonia dice que vivió de todo con el club jachallero y el ascenso conseguido antenoche sirvió para tomarse revancha por el descenso de hace unos años con ese club. "Viví de todo acá. No tengo ganas de irme, me quiero quedar a vivir acá", expresó el jugador. "Esto es un sueño, es impagable. Uno siempre se imagina quizás salir campeón de un torneo local, pero de un Federal creo que es una locura, todavía no caemos. Esto no se vive todos los días, ojalá que Jáchal siga creciendo y siga haciendo historia", manifestó.

Con sus 193 centímetros, al alero le costaba caer en la realidad ayer cuando fueron recibidos por una multitud. "Hay mucha gente atrás de esto, esto es impagable. Este logro es la frutillita del postre de años de trabajo. Ibamos pasando ronda tras ronda y no caíamos a donde estabamos, esto es un sueño. Nunca nos imaginamos que podíamos ser campeones", expresó.

Riveros, coordinó las tareas físicas del plantel campeón.

OTRO TÍTULO PARA “PICHU”

Martín Riveros sumó un titulo más para su curriculum, esta vez siendo uno de los preparadores físicos del Jáchal B.C. "Pichu", quien supo ser profe de clubes de fútbol como Unión y Desamparados, actualmente es preparador de Universidad en hockey sobre césped y también trabajó en el hockey sobre patines en la Selección Argentina, en febrero de este año llegó a Jáchal y ayer celebró el ascenso. "Es una alegría enorme. Es un plantel que trabajó muy bien. Estas ultimas semanas veníamos con una preparación intensa para llegar a esta definición con el pico máximo y lo hicieron de manera excelente".