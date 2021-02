Es "la" deuda pendiente desde hace varios años. La falta de gol le viene costando caro a Desamparados en los últimos torneos y es lo que buscan saldar en Puyuta para el Federal "A" 2021 que se aproxima. A la llegada del delantero cordobés Julio César Cáceres se le sumará en las próximas horas el retorno de otro atacante: Bruno Rodríguez. El correntino firmó la rescisión de contrato con San Martín ayer por la mañana y si bien anoche restaban sólo detalles para acordar su llegada, es casi un hecho que formará parte del plantel que conduce Cristian Bove.

Con la llegada de ambos, Desamparados intentaría saldar una falencia que siempre le trae consecuencias sobre todo en instancias decisivas. Justamente el breve ciclo de Bruno Rodríguez ilusionó: el correntino llegó en enero del 2020 para la segunda etapa del Federal que entonces tenía como técnico a Nazareno Godoy. Con Sportivo anotó 5 goles en 5 partidos pero la pandemia por coronavirus paró la pelota y después de unos meses cruzó de vereda para sumarse a las filas del Verdinegro. En la Primera Nacional Ferrari no le dio mucha cancha al correntino que terminó por firmar su salida de San Martín ayer por la mañana. Más tarde se reunió con la cúpula víbora y anoche al cierre de esta edición, pactaban los detalles para su retorno.

En tanto que el sábado se sumará a los entrenamientos Julio César Cáceres. El atacante oriundo de Córdoba y que el 1 de marzo cumplirá 33 años, surgió en las inferiores de Argentinos Juniors y viene de jugar en Chaco For Ever, cuenta en su haber con 225 goles convertidos en las cinco categorías del fútbol argentino. Protagonista con cuanta camiseta vistió, es uno de los goleadores históricos de Sarmiento de Chaco, teniendo en su haber más de 130 goles en las diferentes categorías con el conjunto chaqueño. Además, anotó 29 en Chaco For Ever, con Boca Unidos de Corrientes hizo 19 y con Estudiantes de Río Cuarto 15.

Siguen en búsqueda de tres refuerzos

Con la deuda saldada de delanteros y también acordada la continuidad del arquero Juan Martín Boiero, la búsqueda se redujo sólo a completar el mediocampo. Con la salida por cuenta propia de Nicolás Sottile, la cúpula que encabeza Juan Valiente y Norberto Molina salió a buscar un mediocampista, además de dos volantes externos: uno que se desempeñe por derecha y otro por izquierda. Por otra parte ayer la novela entre Federico Paz y Sportivo llegó a su fin. Después de una nueva charla entre las partes no hubo acuerdo y finalmente quedó descartada la continuidad del volante.