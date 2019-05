Desahogo. Perelman encabeza los festejos junto a todo el plantel y algunos hinchas que se metieron a la cancha a festejar. Desamparados dio un paso más hacia su objetivo.

Hizo posible lo que parecía imposible y sigue soñando. Desamparados venció en su cancha a Maipú de Mendoza por 3 a 1 y clasificó a la Cuarta Etapa de la Reválida del Federal “A”. Para el pasaje a los Cuartos de Final que le permite seguir soñando con el ascenso, tuvo como arma fundamental su enorme corazón que lo siguió empujando aun en los peores momentos.



Es que a este Desamparados parece que le gustan que lo golpeen para poder reaccionar. Ayer, no sólo dio vuelta el 0-1 sufrido en la ida en Mendoza, sino que también revirtió el marcador ayer golpeando en los momentos precisos tras haber comenzado perdiendo. Comenzó mejor Sportivo, metido en el partido e intentando hacerle frente al esquema defensivo que propuso su rival.

Pero era eso: muchas ganas y poca generación y sin eso, el gol que le permitiera igualar la serie parecía aún más difícil. A los 25’ Sportivo intentó generar, vino un centro desde la derecha y entre García y Lastra le dejaron todo servido para que Sánchez definiera pero el “Bichín” no le dio bien y desperdició la opción más clara hasta ese momento. Maipú apostando a cada contragolpe con Vera, Aguirre y Veliez, en la primera llegada pegó. Iban 31 cuando lo dejaron ir al Cruzado, Aguirre habilitó a Jesús Vera que no perdonó y anotó el 1-0. Ahora Sportivo estaba 0-2 abajo en la serie y la tarde se ponía negra pero entre García y Décimo, quien comenzó a transformarse en la figura, a los 33’ le hicieron todo el trámite para que el pibe Carlos Cano que hacia su debut ayer, pasara la defensa de Maipú y pusiera el 1-1. Era volver al inicio para Sportivo pero siguió careciendo de fútbol y si bien hizo un enorme desgaste físico nunca lastimó.



En el complemento la historia fue otra porque en la primera jugada Sportivo atacó con Lastra y Vizcarra en la desesperación por frenarlo cometió penal que el mismo Lastra cambió por gol con un disparo potente al medio. Sportivo pasó a ganarlo y ahora sí la serie iba a los penales, pero no conforme con eso fue al frente. El choque se puso intenso, tanto que a los 4’ ambos equipos se quedaron con uno menos por las expulsiones del “Bichín” Sánchez y Jesús Vera. Desamparados entendió que era su momento y empezó a jugar. Desplegó su mejor fútbol con Décimo ganando todo en el medio y el pibe Cano con una explosividad tremenda que hacia que los defensores visitantes no pudieran pararlo. Iban 9’ cuando otra vez Décimo fue partícipe de una jugada clave. El ex Unión le metió un pase para que Lastra le ganara la marca a Martínez Schmit y definiera cruzado ante la salida de Tello. Quedaba mucho por delante pero con el gran aporte de Sottile y Prieto desde el banco, se animó a ir por más pero falló en los metros finales. El Cruzado buscó incesantemente el gol que lo llevara a los penales y arrinconó a Sportivo en el final como para que el final fuera aún más sufrido, como para que la clasificación se festeje mucho más. Desamparados está en Cuartos de Final y sigue soñando.