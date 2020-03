Lograr un top 10 en Turismo Nacional no es fácil, no sólo por el numeroso parque que orilla los 40 autos sino también por lo competitiva y pareja que es la categoría. Por eso ayer Facundo Leánez celebró con ganas el séptimo puesto logrado en la final de la Clase 2, en una carrera de alto voltaje y en un circuito encerrado entre paredones, pues el TN se presentó en el callejero de La Pedrera. Es más, le sienta bien al menor de los Leánez el trazado pues el año pasado había llegado 10mo en el mismo lugar. A su vez, su hermano Diego se lamentó ayer por haber abandonado cuando venía avanzando pues el motivo fue particular: se rompió la soldadura de uno de los caños del múltiple.

Facundo, a bordo de un Toyota Etios del equipo San Juan al TN, volvió a mostrar el potencial del piloto y el auto al avanzar en una carrera intensa, con maniobras al límite y el clásico chapa a chapa de la categoría.

Leánez lidió buena parte de la final en un lote para ocupar el décimo puesto, del que salió favorecido y ratificó su avanzada tras haber largado 18. En el último tramo, un fuerte choque entre Yamil Apud y Marcos Fernández obligó al ingreso de Auto de Seguridad. En el relanzamiento, el sanjuanino buscó avanzar y a la vez defender su posición, para quedar en el séptimo puesto y lograr otro top 10 en San Luis.

"De la mitad de carrera en adelante vine haciendo los mismos tiempos de la punta. El auto funcionó muy bien y de no haber fallado con la puesta a punto en la serie, que me obligó a largar desde atrás en la final, otro hubiese sido el resultado. Igual, estoy contento con este resultado", expresó Facundo.

Por su parte, Nicolás Posco venció de punta a punta, seguido por Gerónimo Núñez y Christian Abdala.

¿Sin carrera en Albardón?

La próxima fecha del Turismo Nacional debe disputarse en el Circuito San Juan Villicum, el 19 de abril. Sin embargo, es poco probable que se lleve a cabo de acuerdo a lo que indicó ayer el presidente de la categoría. De concretarse esto, entonces será la segunda carrera que no se disputará en San Juan en las fechas previstas, pues recientemente el Súper TC2000 postergó su competencia del 22 de marzo en El Zonda-Copello.

"No creo que en treinta días corramos en San Juan. Dependerá de los tiempos y de las medidas que se tomen sobre qué se puede hacer y qué no (con respecto al coronavirus). Por ahora no iríamos, pero esto es minuto a minuto", expresó Hugo Paoletti, presidente de APAT en Campeones.

Si se cancela o posterga la carrera de San Juan, la próxima fecha en el calendario es el 17 de mayo en Centenario, Neuquén.

De todos modos, esta semana puede haber una reunión entre las diferentes categorías nacionales para decidir los pasos a seguir frente a las cancelaciones. Una idea es suspender todas las carreras en el país hasta fines de abril y retomar los calendarios recién desde mayo.

En la última vuelta

La final de la Clase 3 fue ganada por José Manuel Urcera, en una carrera que se definió en la última vuelta. Urcera aprovechó un toque entre Joel Gassman y Facundo Ardusso para superar a ambos. En el podio, finalmente lo acompañaron Gassman y Carlos Okulovich. El líder del campeonato es Urcera (73 puntos) y lo sigue Leonel Pernía (58).