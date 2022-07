Independiente parece no tener un respiro en el último tiempo y ahora se sumerge en un caos no solamente deportivo (no encuentra el rumbo luego de la salida de Eduardo Domínguez) sino que también político. En las últimas horas, al club le embargan los derechos de la TV por un juicio con un jugador.

La Justicia confirmó el embargo preventivo por el juicio de Gonzalo Verón. ¿Qué pasará con esto? Con este panorama, el Rojo no podrá cobrar los derecho de la televisión hasta que no cubra los 4.800.000 dólares mientras se espera el fallo definitivo del litigio.

El dinero que debe abonar corresponde a cuatro millones en carácter de lo que se le debe al jugador y 800.000 que responden a los interés por la mora en proceso.

¿Cómo le fue a Gonzalo Verón en Independiente? Llegó en 2018 donde jugó 14 partidos y marcó un gol. Fue parte del equipo que consiguió la Suruga Bank y actualmente juega en San Martín de Porres de Perú.