Ansiedad. El uruguayo ya espera el encuentro revancha ante River.

Nahitan Nández, mediocampista de Boca, se mostró optimista a tres días del partido de vuelta por la final de la Libertadores ante River. "Jugar un Mundial es hermoso. Pero lo único que importa ahora es jugar esta final y ganarla. Para eso hay que ser inteligentes y la actitud en este tipo de partidos es fundamental", dijo el integrante de la selección de Uruguay. "Si digo que no tengo ansiedad, te miento. El que te diga lo contrario, es raro. Hay que respaldarse en la familia y en los compañeros. El del sábado es un partido único e irrepetible, podemos quedar en la historia de Boca y sé que va a ser así".



A su lado, el volante central Wilmar Barrios expresó la misma fe, y sostuvo que "me quedé para jugar esta Copa. Me motiva quedar en la gloria de este club. Son 90 o 120 minutos clave en mi carrera. Quiero estar en la historia como mis compatriotas (Jorge) Bermúdez y (Mauricio) Serna", dijo el integrante de la selección de Colombia. "La actitud, el sacrificio y las ganas de dejar todo por esta institución no se negocia. Estamos preparados para que el sábado el que entre a la cancha, el que sea suplente o no se concentra, deje todo para darle una alegría a nuestros hinchas. Yo también tengo fe de que vamos a ser campeones", agregó.