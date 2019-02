Nicolás Tivani y su triunfo en la sexta etapa de la Vuelta a San Juan, el pasado sábado

Nicolás Tivani dejó en claro que los sábados le sientan bien para poder correr en bicicleta y, luego de haber triunfado hace siete días en el autódromo El Villicum por la sexta etapa de la 37º Vuelta a San Juan, cantó victoria esta tarde en la primera etapa de la segunda edición de la Vuelta del Este.

El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima tuvo que hacer más esfuerzo que el habitual porque se encuentra un poco congestionado y brilló en el sprint final, imponiéndose sobre su compañero Ricardo Escuela y Kevin Castro, con un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 57 segundos.

"En los primeros kilómetros no me sentí de la mejor manera porque me había levantado medio enfermo esta mañana, pero en el final tuve fuerzas y pude ganar", dijo Tivani, quien además expresó que "quiero agradecerle al equipo por todo el trabajo que hizo".

Este domingo continuará la acción de la Vuelta del Este con una contrarreloj individual por la mañana y una etapa en línea por la tarde.