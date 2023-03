Agónico. Se moría el partido en el Pueblo Viejo y San Martín parecía quedarse sin nada. Lo bajaron a Llano y el penal lo concretó Nico Franco para igualarle al puntero.

Otra actitud, otra disposición. A eso, agregado un cambio de esquema y el plus final de la reacción para empatarlo, terminó sin alcanzarle al Atlético San Martín que en su tercer partido como local de la temporada 2023 de la Primera Nacional, empató 1-1 con el líder Almirante Brown. El punto, desde lo futbolístico, aportará algo pero desde lo anímico, desde esa necesidad que tiene el Verdinegro de encontrar seguridad en todos sus movimientos, no sumará demasiado. Como había anunciado Yllana en la semana, San Martín arrancó el partido contra la Fragata con otro modelo: 4-4-2 con la presencia de Francisco Grahl como generador de juego. Comenzó presionando, generó ocasiones y también polémica porque antes de los 10" de partido, Cristian Ludueña tuvo una clara chance de abrir el marcador en un córner y acusó ser tocado en el área. El árbitro Comesaña no vio penal y empezó a generar un microclima que llegaría al tope cuando minutos después tomaron a Donato en el área pero el juez ignoró la infracción. San Martín empezó a perder lucidez y se ofreció para la contra de Almirante que encontró un penal polémico de Monllor a Bazán para poder ponerse en ventaja. Pero claro, la justicia dijo que no porque el 1 de San Martín acertó y contuvo el penal.

Al piso. Benjamín Borasi sufre en carne propia la dureza de la marca de Almirante. San Martín terminó salvando un punto en el final.

En el complemento, la actitud de San Martín volvió a ser la misma. Muchas ganas, poco fútbol. Así, con el correr de los minutos fue perdiendo claridad y Almirante lo aprovecharía pronto porque Enrique pondría de cabeza el primero, para sufrimiento de los sanjuaninos. Iban apenas 8" del complemento y parecía que todo se oscurecía para el Verdinegro. Yllana intentó la reacción desde los cambios. Adentro Cristian Sánchez, el pibe Tejada, Dante Álvarez, Manuel Llano y Seba González. Todo lo que había para ir a buscarlo. Y claro, sin demasiada lucidez pero con toda la actitud, San Martín fue llevando al puntero contra su arco. Parecía que se moría el partido y otra vez, sin nada pero sobre los 43" Llano se metió en el área, lo tocaron y el penal de Franco, fuerte y arriba, puso algo de justicia en Concepción. San Martín podía salvar un punto y retemplarse en una semana complicada. La necesidad de ganar en San Juan, de mejorar en lo individual y en lo colectivo quedaron para más adelante. Algunas señales se vieron. El punto servirá siempre que este mismo San Martín pueda soltarse. Cambió actitud, cambió sistema, cambió de nombres pero una vez más no le alcanzó ante su gente para encarrilar una campaña que no arrancó como todos querían en el Pueblo Viejo.