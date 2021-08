Así, no se puede. Dicen que no sirve de nada justificar la propia impotencia en los errores ajenos, pero esta vez para Atlético San Martín, hay reparos. Y es que por un grotesco error del primer asistente Cristian Arreguez y solamente por ese yerro, el Verdinegro no pudo hilvanar su segunda victoria consecutiva en la Primera Nacional. Fue castigo, condena y amargura contra Brown de Puerto Madryn con el que terminó igualando sin goles en partido válido por la fecha 19 de la Zona B. Iban 33’ del segundo tiempo y fue el momento cumbre del partido en Concepción. Ganó Jonáz Aguirre en una fallida salida del fondo de Madryn, se metió en el área y vio a Berterame vacío para asistirlo. Definió Gonzalo y era gol, después de tanto buscarlo pero el asistente Arreguez decidió otra cosa y lo respaldó el árbitro Rivero para anular un gol legítimo de San Martín que había hecho todo lo necesario para cantar victoria otra vez en San Juan, cosa que no hacía desde el 18 de abril cuando goleó a San Telmo. Fue impotencia, desazón y descontrol en el final con el técnico Villalba enfurecido. Pero el error estaba consumado y a San Martín, esta vez, no lo dejaron ganar.



Hubo sí antes y después de ese momento culminante un partido que siempre tuvo el control en San Martín que arrancó controlando la pelota, buscando circulación prolija y tratando de desequilibrar el orden que proponía Brown desde su misma formación. Fueron los primeros 15 minutos los que entusiasmaron en San Martín pero no hubo consistencia en el ataque y todo lo bueno que insinuaban se diluía en el área. Giménez y Berterame insistieron en la movilidad pero a San Martín le faltó ese toque final para poder sacar ventajas. Berterame y Rivero tuvieron un par de ocasiones pero no inquietaron del todo a Agüero.



En el complemento, el equipo sureño cambió algo su postura y decidió arriesgar algo más. Se desprotegió más y le permitió a San Martín tener más potencia en los metros finales. A los 10’ del complemento, Berterame desperdició la más clara al definir por arriba casi debajo del arco. Y claro, llegó el minuto 33 y Arreguez se convirtió en el protagonista central de la tarde en Concepción. Era gol de Berterame y vieron un offside insólito. Quedaba tiempo aun para ir a buscar la victoria y San Martín lo hizo. Cambios, más ataque y dos ocasiones que Giménez no pudo definir y un remate de Vera que le sacó el arquero Agüero.

En la próxima fecha San Martín visitará a Brown de Adrogué.