Luego de perder las elecciones en Boca con Christian Gribaudo como representante, Daniel Angelici no habló públicamente en muchas oportunidades. Ayer, luego de la derrota ante Talleres y el polémico encontronazo entre Frank Fabra y Carlos Izquierdoz, el expresidente habló en Radio Rivadavia, donde aprovechó para enviar un dardo sobre Carlos Tevez y la actualidad del equipo. "Carlos es una persona que tiene mucha experiencia. Creo que lo han ninguneado de entrada, pero él es profesional y sigue dándole alegrías a Boca. Entiendo que va, entrena y no se mete en el puterío", apuntó teniendo en cuenta los encontronazos del "Apache" con el Consejo de Fútbol. Con respecto a la situación institucional, criticó: "El club no escapa a la realidad del país. Hay que tomar decisiones y no veo que esté pasando eso. El socio les dio el voto, pero no son los dueños del club. Les deseo lo mejor. Quiero que a Boca siempre le vaya bien".