Tobías Martínez sabía que la misión era por demás complicada porque tenía a Quijada y Olmedo arriba en las puntuaciones del campeonato de la Copa de Oro del TC Mouras. Igual salió decidido a luchar hasta el final por el título de la categoría. Más todavía porque todo se debía definir en el autódromo "San Juan El Villicum". En su tierra. Y ante su gente.

Pero el pibe sanjuanino no pudo. No le alcanzó con quedar en la cuarta colocación de la carrera que terminó ganando Rodrigo Lugón. Porque extrañamente Marcos Quijada, que abandonó en la décima vuelta de las 16 que constó la carrera y su auto llegó remolcado, se consagró como el flamante campeón de la categoría. A Tobías le quedó, eso sí, la satisfacción de haberse consagrado con el subtítulo, ya que en la última fecha superó en puntaje a Jeremías Olmedo. El campeón Quijada sumó 209,5 unidades, Tobías Martínez le siguió con 195,75, en tanto Olmedo fue el tercero en la Copa de Oro al juntar 190,5 puntos.

La carrera en el autódromo albardonero fue entretenida de principio a fin. Valle arrancó en punta. Seguido de Lugón. Más atrás Cotignola, Tobías y Micheloud. Con Quijada 16to y Olmedo a la cola.

Más tarde, con el correr de las vueltas, se quedaron a luchar por la punta Lugón y Cotignola, mientras que el sanjuanino mantenía una dura disputa por el tercer puesto con Micheloud. En los puestos de retaguardia Quijada y Olmedo avanzaban, pero de a poco.

En la décima vuelta a Quijada se le quedó su Dodge pero como antes habían abandonado otros, se tornó inalcanzable en la punta del campeonato. Y como Olmedo fue 12do todo quedó resuelto.

Quijada fue el campeón y Tobías su escolta. Punto y a seguir trabajando.

TOBÍAS MARTÍNEZ

"Venía al límite, pero no se dio"

El campeón. Marcos Quijada levanta los brazos en señal de triunfo junto a su auto (un Dodge) con el que se consagró como el brillante campeón en el TC Mouras.



El sanjuanino Tobías Martínez lucía conforme tras el final de la carrera a pesar de haber quedado en las puertas de lograr el título. Por eso dijo: "Terminando un buen año. Correr en San Juan, con nuestro público y llegar con chances era muy lindo. No se ganó, tampoco el campeonato pero se dejó todo, de principio de año hasta la última carrera". Y siguió: "Adentro del auto venía al límite, pero no se dio. Me quedo tranquilo porque fuimos los más ganadores del año, tuvimos buenos resultados y a pesar de varios abandonos llegamos con chances. Estoy contento porque se dejó todo, junto al equipo que trabajó mucho".

MARCOS QUIJADA

"Me pasó de todo pero soy feliz"



El flamante campeón de la categoría TC Mouras, el bonaerense Marcos Quijada, era pura felicidad tras el final impensado de la carrera. Es que llegó hasta el lugar donde después fue coronado con su auto remolcado luego de abandonar en la competencia. El monarca aclaró que "este fin de semana, aquí en San Juan, me pasó de todo. Pero soy feliz porque al final se dio lo que buscaba. Ha sido muy bueno lo hecho durante todo el año. Desde niño mi sueño es correr en el Turismo Carretera grande y voy en un buen camino. El trabajo de todo el equipo fue excepcional. Eso tiene mucho que ver".