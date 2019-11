En Tucumán. Rodrigo Quiroga ataca ante Monteros, en un partido que Obras logró remontar para sumar de a tres por primera vez.

El inicio del cuarto weekend de la Liga de Vóleibol Argentina mostró dos caras para los equipos sanjuaninos. Mientras que UPCN cayó ante Ateneo, Obras superó a Monteros y rompió una racha de cuatro derrotas seguidas.



Los dos representantes de la provincia en la Liga actuaron anoche de visitantes. En Catamarca, UPCN dejó escapar un partido increíble pues lo ganaba con autoridad por 2 a 0 y lo terminó perdiendo en tie break ante Ateneo. Los Cóndores cedieron por 3 a 2, con parciales de 27-25, 25-19, 19-25, 19-25 y 15-13, por lo que no pudieron mantenerse en el camino del triunfo y ahora suman 4 derrotas en 5 partidos. Fue un choque más que luchado en la calurosa noche catamarqueña. UPCN arrancó de la mejor manera pero no pudo sostener su juego. Tras perder los dos primeros segmentos, el local tomó aire y se acomodó en la cancha para remontar y forzar el tie break. Y en un cierre atrapante, el Lobo Chacarero fue más efectivo y dejó a los sanjuaninos nuevamente preocupados.



Obras, por su parte, no empezó bien la noche ante los tucumanos, que se impusieron por 25-22 en el primer set. Entonces los sanjuaninos reaccionaron y en un muy buen parcial descontaron al imponerse con autoridad: 25-17. Ese envión le permitió a los visitantes encarar el tercer parcial con más seguridad y rápidamente tomaron ventaja, para ganar 25-15. Y, ya encaminados, liquidaron el pleito 26 a 24 para sumar el primer triunfo.



La continuidad para los sanjuaninos será este sábado, cuando UPCN visite a Monteros en Tucumán (21.30) y Obras lo haga ante Ateneo en Catamarca (21).