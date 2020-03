El 2020, que impensadamente arrancó con un parate obligatorio por esto de la cuarentena debido al coronavirus, pinta para que sea un año distinto en el hockey sobre patines. De transición. De cambios de jugadores en varios equipos que deberán adaptarse sus nuevos hogares.



Los clubes de mayor fortaleza económica trajeron a sus filas a figuras consagradas. Mientras que otros que debido a sus arcas vacías optaron por no gastar y meterle mano a sus inferiores.



De manera específica, en el primero de los casos aparecen Lomas de Rivadavia y UVT, los dos que sumaron más refuerzos, y a ellos se les agregan Médano de Oro y Banco Hispano.



En la otra vereda, están dos grandes -Concepción y Estudiantil, por ejemplo- más otros que siguieron prácticamente con sus planteles del año pasado, como Olimpia, Valenciano, Bancaria y Social San Juan. Y los que sumaron pocos refuerzos pero que siguen siendo rivales peligrosos para cualquiera, tales los casos de Richet Zapata, Caucetera, Aberastain, SEC, Unión y B´ Rivadavia. En tanto que los de menor poderío, Huarpes, Sarmiento, Media Agua y Colón, pueden amargar a cualquiera.



La temporada largó con el tradicional "Torneo del Sol", que sirve como una prueba previa a la competencia dura. Por antecedentes, los resultados de ese certamen no dan una clara muestra del poder que puede alcanzar cada equipo en lo que viene, pero ya va dejando detalles interesantes. Este año al "Torneo del Sol" lo ganó Lomas de Rivadavia, paradójicamente el equipo que más se reforzó para este año. Pero claro, logró el éxito basándose en la categoría individual de cada uno de los "nuevos". Por ejemplo, dos de los tres goles en la final los anotaron el "Pony" Romero (que llegó desde Valenciano) y Santiago Serafini (del SEC). Ahora deberá ir amalgamando sus cualidades grupales en base al trabajo del "Negro" Otiñano, el técnico que también llegó para esta temporada.



Segundo terminó Valenciano, un equipo que dejó ir a varias figuras pero se quedó con otras de importancia sumándole un par de refuerzos. Y completó el podio, Olimpia, el último campeón oficial sanjuanino que apenas sumó un par de nombres y le dio validez a todo lo bueno que hicieron sus figuras en la recta final del año pasado.



Completaron el top-10 del torneo esos equipos que se sabe estarán en la lucha, como Bancaria, Aberastain, Richet Zapata, UVT, Estudiantil y Médano.



Por todo eso es que este año será distinto. En apariencia más parejo. Y se supone que no tendrá algún equipo que acapare todos los títulos, como pasó con Concepción primero y Valenciano después en los años anteriores.

Los entrenadores tienen la palabra

OSCAR OVIEDO

Olimpia Patín Club

"Tenemos altas expectativas mas para este año. Al equipo del año pasado se han sumado un par de refuerzos solamente. Sabemos del esfuerzo de la Comisión Directiva por eso vamos a dar todo para lograr el mejor nivel. Es cierto que esto recién está por empezar pero tenemos muchas esperanzas. Creo que seis o siete equipos que se han armado para ganar lo que sea. Lomas, Valenciano, Médano, UVT, Hispano, Bancaria y Aberastain merecen el mayor de los respetos. Nuestros grandes desafíos este año son el Argentino y la Liga A-1".





JORGE OTIÑANO

Lomas de Rivadavia

"Somos un equipo nuevo que debe ir paso a paso. No tuvimos amistosos porque necesitamos más entrenamientos. El Torneo del Sol nos dejó varios amistosos si lo querés ver por ese lado. Y lo ganamos porque pusimos todo. Como vamos a poner en todos los torneos. En este nivel como el de San Juan todo siempre es muy competitivo. Si tenés objetivos a largo plazo en una de esas ni siquiera llegas a cumplirlos. Es partido a partido. ¿Candidatos? Valenciano, UVT, Olimpia, Hispano, Médano y nosotros. Todos tenemos jugadores de experiencia".

JOSÉ LUIS PÁEZ

Concepción Patín Club

"Los clubes con mayor poder adquisitivo tienen la presión de ser favoritos y ganar todo lo que jueguen. Afirmarte en Primera lleva un par de años, por lo que nosotros que largamos con varios chicos que llegan de las categorías inferiores, debemos darles su tiempo de maduración, lo que no significa que trataremos de crecer buscando ser competitivos y provocando algún dolor de cabeza a los favoritos. En esto no hay secretos, sólo realidades. Lomas, UVT, Médano, Hispano y Olimpia largan mejor. Será un año interesante y bien competitivo".





ALFRED BRIDGE

Unión Deportiva Bancaria

"Hay clubes que por su poderío económicos se han reforzado muy bien y arrancarán con más chances en cuanto torneo encaren. Lomas, Médano de Oro, UVT y también Hispano son esos clubes que tienen grandes jugadores. De experiencia y capacidades. En Bancaria logramos mantener a los experimentados y eso es importante. Ojo, que están los favoritos pero también los que sorprenderán. Aberastain es uno de esos casos, como también Concepción, que con sus chicos será un rival durísimo. Será un año interesante. Es la manera en que suba el nivel".