El Kun Agüero sufrió una arritmia cardíaca en 2021 durante un partido que disputaba con el Barcelona y posteriormente llegó a la conclusión, tras los consejos de los especialistas, que la mejor decisión para su bienestar era retirarse del fútbol. Desde entonces el exfutbolista de Independiente se volcó al mundo del streaming y formó un equipo que participa de la Kings League. Sin embargo en las últimas horas, el propio Kun divulgó un audio en el que su cardiólogo le da una importante noticia.

“Como viene la mano hasta ahora, jugar ese tiempo, no vas a tener ningún problema, lógicamente tenemos que hacer los estudios, ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un el partido”, fueron las primeras palabras de Roberto Peidró, cardiólogo del Kun, en clara alusión a una pregunta del propio exjugador acerca de la posibilidad de disputar algunos minutos en un partido.

En ese sentido el médico agregó: “Y es cierto, cuando tenés los dos centrales, si tenés que hacer un amague o una cosa así tenés que estar bien preparadito. Así que yo te diría que prepárate que hay alguna esperanza”.

Luego, en el audio difundido por el Kun, se escucha a Peidró autorizar al ex-Independiente a confirmar que hay chances de que pueda sumarse algunos minutos a un encuentro. “Decile que yo te dije que andabas muy bien y que tenés que ponerte bien en lo físico como para estar unos minutos ahí, pero yo lo veo bien”, asegura el cardiólogo, dando a entender que el Kun podría volver a jugar al menos un ratito.

Finalmente, el médico cerró: “Creo que estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte un poquito más, en resumen es posible, la verdad que andás muy bien”.

Cuándo fue detectada la arritmia de Sergio Agüero: el día que salió de la cancha y asustó al mundo

El 30 de octubre de 2021 el jugador se tomó el cuello en pleno partido entre el Barcelona y el Alavés, por la Liga de España y, luego de dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo. Tras algunos minutos lo obligaron a retirarse del encuentro.

⚽️URGENTE: El Kun Aguero tendría posibilidades de volver a jugar al FUTBOL. pic.twitter.com/EhsjUEitMP — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) February 22, 2024

Si bien es verdad que la arritmia cardíaca de Agüero había sido detectada en su juventud, ese día fue la primera vez que le trajo problemas para jugar al fútbol.

El antecedente: a los 12 años el Kun Agüero sufrió su primera arritmia

Cuando tenía 12 años, el futbolista sufrió el que sería su primera antecedente cardíaco, pero el jugador practicó el fútbol de forma profesional y sin complicaciones hasta el incidente ante el Alavés.

Carlos Tevez le respondió al Kun Agüero y le abrió las puertas de Independiente: “¿Quién no quisiera tenerlo al menos 10 minutos?”

Fue apenas un disparador en su transmisión de stream que se transformó en una bola de nieve. Sergio Agüero contó que está entrenando cada vez más fuerte y un seguidor le planteó si le gustaría estar en el Independiente de Carlos Tevez. El tema creció: su cardiólogo, a través de un audio, dio datos positivos de su salud y rápidamente se instaló la posibilidad. ¿El Kun puede hacer un regreso a dos años de su retiro para jugar en el Rojo?

A 48 horas del clásico contra Racing por la Copa de la Liga, el Apache recibió la consulta sobre estas frases de su ex compañero en Manchester City y la selección argentina. “¿Quién no quiere tener al Kun? ¿no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos. Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero obvio que sí, cómo no voy a llamarlo para que esté con nosotros. Sería buenísimo: Ávalos-Agüero. Armaríamos así, cerrando los ojos”, afirmó el actual DT de Independiente, que semanas atrás tuvo casualmente la visita de Agüero a un entrenamiento.