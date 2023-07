El regreso de una competencia de automovilismo al autódromo "Eduardo Copello-El Zonda" está en riesgo. Es que a cuatro meses de que la categoría TC2000 regrese al mítico trazado, una publicación en las redes de la Asociación Sanjuanina de Volantes despierta preocupación. Es que el ente organizador a nivel local expresa incertidumbre por la falta de comunicación con las autoridades.

"Queremos informar a todos nuestros seguidores y amantes del automovilismo sobre la situación actual que estamos enfrentando con respecto a la realización de la carrera anunciada en el Autódromo El Zonda", abre el extenso texto compartido en las redes.

"Debido a circunstancias de público conocimiento, seguimos pendiente de información certera sobre la planificación y desarrollo de la carrera anunciada de TC2000. A pesar de nuestros esfuerzos por establecer una comunicación fluida y constructiva con las autoridades actuales, aún estamos esperando respuesta", agrega.

Los amantes de los fierros que esperan con ansias la fecha que está programada para el 5 de noviembre, ahora deberán esperar para conocer si se realizará o no. "Entendemos la importancia de las obras y mejoras para garantizar la seguridad y la calidad de las competencias en el Autódromo El Zonda. Reconocemos que estas obras son necesarias y que su realización es fundamental para asegurar el desarrollo óptimo de los eventos deportivos. Sin embargo, queremos transmitir un mensaje de esperanza y optimismo. Nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente para encontrar soluciones y alternativas que permitan llevar a cabo la carrera anunciada en el Autódromo El Zonda", expresó la ASV.

La expectativa es grande teniendo en cuenta que el autódromo El Zonda no recibe actividad desde el año 2019, es que después de la suspensión de eventos por pandemia, el año pasado el TC2000 le otorgó una fecha a San Juan pero debían realizarse obras de infraestructura que, como no llegaron a tiempo, la competencia no se realizó.