Whisky. El jurado de especialistas posa en Renatto Eventos luego de votar a los mejores en cada una de las 24 ternas y al más destacado del 2018. Una tarde muy amena en el clásico de cada fin de año en la provincia. (Fotos: Daniel Arias, Marcos Urisa)

Entusiasmo. Atención. Razonamiento. Convicción. Todos estos aspectos y varios más emplearon ayer los 121 integrantes con que contó el jurado de especialistas que votó en la 19na edición del premio "El deportista del año" que entrega DIARIO DE CUYO. La cita como ocurre desde hace varias temporadas se dio en Renatto Eventos y a la misma acudieron exdeportistas, dirigentes y periodistas, encabezando las autoridades provinciales el gobernador Sergio Uñac y por DIARIO DE CUYO su director, Francisco Baltazar Montes.



Luego de analizar cada una de las 24 ternas con que cuenta esta edición el premio, cada jurado fue marcando con una cruz el destacado en ellas y posteriormente completó la línea de puntos en el voto donde se coloca el nombre del mejor de la temporada 2018. Fue un procedimiento que mezcló diferentes charlas y comentarios de lo más variado. Precisamente en las reuniones del jurado se cruzan personajes deportivos de diversas disciplinas. Se dan conversaciones entre protagonistas que hacía mucho tiempo no tenían contacto. Sin dudas, un plus que brinda la elección del premio que entrega este medio desde el 2001.



En esta edición y en su primera parte, el lector de este medio a través de la edición de papel y en la página web marcó el récord de votos con 12.721. Por eso se trata de una edición histórica del premio. Otro plus que tendrá la coronación del ganador el próximo miércoles en el salón Palmares, de Chimbas.



A la elección de cada jurado se le agregó el momento de la imagen que ya es un clásico: todos los que votaron posando reunidos ante las cámaras de DIARIO DE CUYO. Y antes y después de sufragar la calurosa tarde del viernes tuvo en Renatto un ágape más que abundante como para amenizar todavía más el cónclave.



El deportista del año se convirtió desde hace tiempo en un clásico de cada fin de temporada. Es la reunión que mezcla en sus diferentes etapas a lo más destacado del deporte sanjuanino. De esta manera lo remarcó el gobernador Uñac antes de emitir su voto: "Todos sabemos la importancia que tiene el deporte en la vida de todo ser humano y de ahí su trascendencia. El deporte mezcla valores que marcan a las personas y por eso es importante este premio ya que se realza la figura del deportista destacado. Es una enorme felicidad poder estar una vez más dando mi opinión y formando parte de un jurado de esta envergadura", destacó Uñac.



Luego del conteo correspondiente, sólo restará esperar la gala del próximo miércoles a las 21 horas en Palmares. Como ocurrió el año pasado, será el lugar elegido para premiar a los destacados y al sobresaliente del 2018. Ahí se destacarán a los 24 atletas que ganarán cada terna y al premio mayor. Con la salvedad que es un hecho que habrá nuevo "Rey", ya que Nicolás Tivani, quien lo obtuvo en el 2017, no podrá repetir al haber quedado afuera de la terna de ciclismo.



En ese ítem ayer muchos integrantes del jurado centraron sus debates y analizando cuál sería el consagrado. Pero no queda otra que esperar algunos días. La cuenta regresiva se aproxima a cero y entonces llegará el momento esperado por todos. Lo bueno: cada vez falta menos para ese ansiado momento...

El jurado

121 La cantidad de personas que votaron ayer en Renatto Eventos cada una de las 24 ternas y el premio al más destacado de la temporada 2018.

3 La cantidad de veces que el exciclista Oscar Villalobo se quedó con el premio máximo de "El deportista del año". Es el atleta que más ocasiones se coronó, siendo en las tres primeras ediciones: 2001, 2002 y 2003. Lo escoltan con dos al zondino el triatleta Gonzalo Tellechea y el futbolista Emmanuel Mas, ambos en actividad y que podrían igualarlo.

Mesa de autoridades. Franco Aranda, intendente de Capital; Andrés Montes, director comercial de DIARIO DE CUYO, Francisco Montes, director de DIARIO DE CUYO; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Walter Cavalli, editor sección Deportes; Jorge Chica, secretario de Deportes; y Francisco J. Montes, director Ejecutivo de DIARIO DE CUYO integraron la mesa de autoridades.

Voto. Francisco Montes emitió su voto como cada año. La segunda etapa del Deportista del Año está completa y ahora sólo resta la ceremonia de premiación.

Concentrados. Algunos de los integrantes del jurado, como Jorge Miadosqui, completaron sus votos directamente sobre la urna, totalmente concentrados.

Debate. Uno de los aspectos más interesantes de esta instancia es que dirigentes de distintas disciplinas, periodistas y exdeportistas se reúnen, charlan y debaten sobre los votos.

A salón pleno. El salón de Renatto Eventos se vio a pleno durante la elección, con más de 100 personas de distintos ámbitos.

Los protagonistas del jurado

ALBERTO NAVEDA - Ex futbolista

"Creo que es un acontecimiento muy importante. Que a finales de año cuando se hace el balance, quedar entre los reconocidos ya es un mérito"

ROBERTO CASTRO - Ex futbolista

"Esta fiesta de DIARIO DE CUYO es un acontecimiento muy importante que reafirma las alegrías y tristezas que los deportistas tuvieron en el año de competencia".

MARIO CASTRO - Periodista radios Colón y Claridad

"Este es el hecho, para la gente del deporte, más importante que tiene la provincia que DIARIO DE CUYO mantiene a pesar de todas las dificultades económicas".

MARIO FRACK - Ex motociclista

"Por experiencia digo que es un reconocimiento a lo conseguido y un envión para superarse al año siguiente. Una gran idea que premia el esfuerzo de los deportistas"

ALVADOR SPADANO - Ex futbolista



"Todo lo que tenga olor a deporte es bueno. Es una fiesta muy linda porque premia el esfuerzo y el sacrificio que hacen los deportistas durante el año".

CARLOS YANZI - Presidente Inca Huasi



"Fue un buen año para el basquet sanjuanino y para nuestro club, con uno de los puntos altos en el Regional Sub 15, en el que quedamos sextos".

LUIS CASTRO - Periodista A Media Mañana/Nuevo Diario



"Es un año excelente desde los resultados individuales y colectivos, desde Hierrezuelo a Yúdica o UPCN Voley, combinado con eventos como el Superbike y el TC".

JUAN GALEOTE - Presidente Fed. Sanjuanina Vóleibol

"El vóley mantuvo alto su nivel a nivel clubes y seleccionados, con participación a lo largo del país. UPCN y Obras avanzan en la Liga y tuvimos VNL. Un buen 2018".

FEDERICO FUNES - P>Periodista Diario El Zonda



"Tuvimos deportistas y clubes jugando en primer nivel, eventos grandes como la Davis, techado de canchas. El deporte en general supera año a año su propia vara".

RICARDO MERITELLO - Presidente ASV



"Cerramos un año con buenas carreras en El Zonda y lo bueno es que tenemos fechas de Top Race y Súper TC2000 para organizar en 2019"

CARLA ACOSTA - Periodista / Tiempo de San Juan



"Es un lujo poder ser parte de esta gran fiesta del deporte. Sirve de motivación para los deportistas que esperan este grato reconocimiento por su labor en el año".

VÍCTOR MEGLIOLI - Periodista / Secretaría de Deportes



"Esta fiesta es muy especial para el mundo del deporte sanjuanino. Es increíble cómo ha crecido la elección y eso marca el crecimiento del deporte en San Juan".

DIEGO RUIZ - Periodista / Radio Sarmiento



"Es todo un privilegio poder seleccionar a los deportistas que la gente eligió. Creo que lo que hizo Juan Hierrezuelo en los JJOO lo convierte en serio candidato"

EMILIANO SCHLAMELCHER - Periodista / Radio de La Paz



"Siempre cada año uno espera esta chance de poder elegir a los deportistas que se destacaron. En lo personal creo que el hockey sobre patines tuvo un gran año".



GABRIEL CURUCHET - Presidente de la Fed.Argentina de ciclismo



"Vine a ver detalles de la Vuelta y aproveché para estar en este gran evento, es un honor. San Juan apuesta muy fuerte por el deporte y este es un lindo reconocimiento".



LUIS RUEDA - Secretario privado del Gobernador



"Es un placer y un honor participar en la elección del Deportista del Año. Brillante culminación de temporada y el premio a quienes se esforzaron en sus actividades".