Más partidos. UPCN sigue trabajando en lo físico y voleibolístico. Los amistosos ante Bolívar se suman a los que ya disputó ante Caramuru Volei, de Brasil.

La pretemporada se sigue estirando y por ejemplo UPCN ya lleva más de 60 días sin jugar ni un partido oficial, mientras que en Obras la sequía alcanza ya a unas 30 jornadas. La decisión de los representantes sanjuaninos de no jugar la Super Copa Master la semana pasada dejó un bache hasta noviembre, cuando comenzará la Liga Argentina, y por ende salieron a disputar amistosos. Así, los heptacampeones jugarán mañana y jueves ante Personal Bolívar, a la vez que los dirigidos por Serramalera lo harán la semana que viene ante el mismo rival. Los tres equipos fueron los que, por diferentes criterios, optaron por no afrontar el primer torneo que organiza anualmente la ACLAV.

El campeón de Súper Copa Master finalmente fue Libertad Burgi.

UPCN viajó ayer y hoy hará un entrenamiento a puertas cerradas frente al Celeste, mientras que mañana y el viernes sí jugarán ante el público, en horarios que aún no fueron anunciados. Eso sí, los dos clásicos que esta vez serán de pretemporada tendrán un fin solidario, pues las entradas serán alimentos no perecederos.



Obras, en tanto, seguirá trabajando en San Juan y la semana que viene viajará a Bolívar, para jugar posiblemente también entre miércoles y viernes. Estos amistosos de Obras ya estaban planificados previo a la baja de los sanjuaninos y las Aguilas de la Súper Copa Master, un torneo que, a la luz de los hechos, no fue bien planificado por la ACLAV pues no lo jugaron tres de los mejores equipos del país (UPCN de hecho era campeón 2017 de Copa Master).

En acción. Matías Sánchez arma durante una de las prácticas de Obras. El primer partido del equipo será ante Gigantes del Sur, de local y el sábado 3 de noviembre



"Este era un torneo de cuatro equipos, corto y de preparación, pero el presidente de la ACLAV decidió jugarlo con seis, lo que encareció el certamen. UPCN de todas maneras se había preparado para jugarlo, pero después cambiaron la sede y de Santa Fe lo llevaron a San Jerónimo Norte, una ciudad que no tiene hoteles y los disponibles estaban a 45 km, pero sólo hasta el sábado; entonces lo que era una linda competición ya no lo era. De hecho, se bajó UPCN y Bolívar y después Obras. Retrocedimos 20 años, volvimos a los tiempos de la FAV (la desaparecida Federación Argentina de Vóleibol) cuando el presidente hacía cosas para beneficiar a algún club. En este caso fue a Libertad, pobre, que al final no tiene nada que ver con el manejo de esta gestión", se explayó Fabián Armoa, técnico de UPCN.



"Consumada la baja de UPCN y Bolívar, entre la dirigencia y el cuerpo técnico decidimos que la Copa Master se había desvirtuado. Y ante esta situación, además del gasto importante que significaba ir a competir durante casi una semana, Obras también decidió retirarse", señaló Diego Soler, manager de Obras.



Así, se vienen amistosos de lujo para entrar en ritmo.