El año pasado. La "Feria Dakar" fue un éxito en 2017. Muchísima gente asistió a divertirse con los juegos y también para comprar productos de la carrera.

No correrán el Dakar pero que lo viven a full nadie lo puede negar. Son los "amantes a los fierros". Esos que no dejan pasar una cuando de carrera motora pase por la provincia. Y más tratándose de esta que es especial. Distinta. Que no pasa por todos lados. Sólo por provincias elegidas.



Pues bien, esta "Feria Dakar" está siempre en los puntos donde pasa la carrera. Se aprovecha la oportunidad para vender el merchandising propio de las distintas categorías que están en competencia.



Por otro lado, la Feria da lugar a la participación en juegos interactivos, que estarán dentro de un camión preparado para eso. Habrá máquinas especiales para ello como también imitaciones de motos y autos, en los que los chicos demuestran su conductividad e ingenio.



No hay que olvidar que en el espacio donde funcionará la Feria, desde las 18 hasta las 23 sobre Avenida José Ignacio de la Roza entre la Rioja y Gral. Acha, también funcionarán puestos de venta de comidas y bebidas. Y además lugares de información turística que darán una idea a los asistentes dónde pueden visitar a la provincia.



Una pista de karting será el lugar ideal para que los pequeños hagan de las suyas. Además el lugar será fundamental para que la gente de la Municipalidad de la Capital, en forma conjunta con la subsecretaría de Tránsito y Transporte, aproveche para enseñar educación vial. Asimismo organizará distintas actividades la Secretaría de Deportes y otros organismos. La jornada también tendrá momentos de música, con la actuación de grupos locales entre los que se cuentan a Mamá Ordán, La Oveja Negra, La Costa y King of Banana.