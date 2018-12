La más popular. Además de ser especial para los ciclistas también se vive diferente en los aficionados que eligen a las Cuesta de las Vacas como punto preferencial para ver la carrera.

Es la clásica de la fe. Y a la vez es la clásica del ciclismo. Por su estrecha relación con el deporte de la bici, la "Doble Difunta Correa" es la competencia más esperada en el ciclismo local y nacional. Es por eso que hoy cuando se dispute la 62da edición la clásica contará con un pelotón de gran nivel que tendrá visitas destacadas como la presencia de Maximiliano Richeze y Nicolás Tivani. La prueba organizada por el Club Ciclista Alvear esta edición le rendirá homenaje a Dante Montes, uno de los fundadores de DIARIO DE CUYO fallecido recientemente, precisamente este medio pondrá la Copa que premiará al ganador hoy.



A partir de las 16,30 desde la Plaza de 9 de Julio comenzará a moverse el pelotón que emprenderá viaje hacia Vallecito para visitar a la Difunta, que luego de retornar recorrerá tres veces un circuito en 9 de Julio para finalizar en la plaza departamental.



Entre los equipos presentes hoy estarán los cinco continentales: la Municipalidad de Pocito y de Rawson, el SEP, la Agrupación Virgen de Fátima y Mardan. Además de los siempre animadores como el "Team El Yeyo" y la Fundación Diberboll, equipo que hoy sumará a Cristian Romero que dejará así al JC Competición. De Río Negro llegará el riojano Juan Molina: el "Bocacha" es la carta en el sprint para el Shania que ya esperará en San Juan al Giro del Sol. Así también lo harán algunos ciclistas del ex Mirasal como el caso del "Ruso" Sartasov, por ejemplo. Y entre los individuales habrán figuras top como el caso de Maxi Richeze, que aprovechará su estadía en la Argentina para comenzar a probar piernas de cara a la temporada que se avecina con el Quick Step, de la misma manera lo hará Nicolás Tivani, el pocitano admitió no estar en plenitud física pero aportará con su presencia el mejor nivel.



Lo cierto es que la Difunta para quienes consiguen estampar su nombre en el historial tiene un gusto extra y en ese sentido hoy tendrá un plus para tres ciclistas. Es que Ricardo Escuela, Nicolás Naranjo y Adrián Richeze tienen la chance hoy de igualar el récord obtenido por Salvador Ortega hace 69 años. En 1949 Salvador ganó la Doble Calingasta y completó un círculo único que desde entonces ningún ciclista pudo igualar: ganar las cuatro clásicas del ciclismo local: la Calingasta, la Difunta Correa, la Doble Media Agua (1940, 46, 47, 48) y la Mendoza-San Juan (1948). Los tres junto al ciclista de Mardan Darío Díaz (que no será de la partida), tendrán la chance única de quedar en la historia del ciclismo grande, es que con la victoria habrán alcanzado a Ortega en el historial.



El último ganador de la clásica es Nicolás Naranjo. Hoy tiene la chance de batir un récord.