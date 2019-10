Partido intenso. Leandro Díaz busca escaparse de la marca de Facundo Medina. Atlético Tucumán jugó quizás el mejor partido en nueve fechas y sumó tres puntos importantes ante un duro rival.

Atlético Tucumán logró una importante victoria para despegarse de la parte baja de la tabla al superar anoche a Talleres, que por el contrario desperdició una oportunidad de quedar puntero de la Superliga, en partido que se jugó en Tucumán y que correspondió a la novena fecha. El Decano se impuso por 2-1, para sumar su tercer festejo en el torneo y festejar ante su gente, que colmó el estadio.



Talleres, por su parte, lo buscó siempre y tuvo sus chances, pero las ganas no fueron suficientes para mostrarse más efectivo y superar el buen planteo de los tucumanos. De esta manera, el conjunto cordobés se mantiene en el lote de vanguardia, a dos puntos del líder Boca, pero con un partido más.



Fue un buen primer tiempo, con jugadas de riesgo, con remates que hicieron trabajar a los arqueros y sólo faltaba un gol. Y el tanto llegó desde una pelota parada, uno de los puntos altos del conjunto tucumano. A los 38 minutos, una serie de pases dentro del área tras un corner encontró a Leandro Díaz bien parado y empujó la pelota para marcar el 1-0 del Decano. Talleres lo fue a buscar y pudo empatar, pero el local no se quedó quieto y casi aumenta el marcador en la última jugada: el remate de Bianchi fue desviado en una espectacular atajada de Herrera.



En el complemento, Talleres presionó y jugó buena parte en campo rival, a la vez que Atlético apostó al contra golpe y se dio un ida y vuelta intenso. Y fue así que llegó el segundo gol, en una contra en la que el ingresado Carrera aprovechó un rebote de Herrera. Ya en tiempo de descuento, el premio a la ganas de Talleres llegó con un tanto de Nahuel Bustos, que por supuesto no le alcanzó.



Newell"s y Banfield empataron anoche sin goles, en un intenso partido por el promedio del descenso, jugado en el estadio del Parque Independencia de Rosario. El arquero local, Alan Aguerre, se erigió en la figura de la cancha con tres atajadas clave, con las que mantuvo su arco en cero.



Así, Newell"s cortó su racha de cuatro victorias consecutivas en sus presentaciones de local y Banfield pudo sumar tras el traspié con San Lorenzo.