Dos semanas después de conseguir dentro del verde césped la victoria más importante de la historia del rugby argentino y uno de los principales hitos en la historia deportiva nacional, Los Pumas solitos se encargaron de hacer un papelón difícil de igualar. En su primer partido luego de la muerte del ídolo popular más grande de la Argentina, Diego Armando Maradona, el homenaje que le realizaron fue una mísera cinta adhesiva negra como forma de brazalete que con el correr de la estrepitosa goleada 38-0 ante los All Blacks se les fueron cayendo a los players. Ese auténtico desprecio al Diez tuvo de correlato en las fuertes y merecidas críticas en las redes sociales por parte del público y en diferentes medios de comunicación. Luego de más de 48 horas, Pablo Matera, por ahora capitán de Los Pumas (ver aparte), y todo el plantel más el cuerpo técnico en un rol absolutamente secundario, hicieron un video pidiendo disculpas públicas por el escueto "recuerdo" al Pelusa. Es decir, la autocrítica hizo su efecto, aunque lo que salta a las claras es la falta de liderazgo, no dentro del plantel sino fuera del mismo.

Con los dardos apuntados a Los Pumas el sábado sobre el mediodía argentino, el presidente de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez, apenas atinó a dar un comunicado brindando las explicaciones del caso. En el "informe" a ciertos medios se amparó en que "el brazalete es el símbolo con el que homenajeamos a muy pocos, sólo a los grandes". Sonó más a manotazo de ahogados de Manotas (el apodo de Rodríguez) que una buen explicación de algo inexplicable. Basta con recordar que cuando falleció en noviembre del 2015 Jonah Lomu, una leyenda gigante de los All Blacks, tres días después ante los Barbarians todos Los Pumas salieron con la camiseta negra y el número 11 en la espalda como merecido homenaje. Otro recuerdo que deja en orsai la actitud del sábado en Australia es cuando Los Pumas reconocieron a los tripulantes del por entonces desaparecido submarino ARA San Juan en 2017, mostrando una camiseta argentina con el número 44, la cantidad de personas que viajaban en la nave que tuvo una implosión fatal.

Estalla a los ojos de cualquiera como Rodríguez o algún dirigente que lo rodea (Agustín Pichot ya no está en la toma de decisiones) no vieron que el brazaletito era poco y nada. La pregunta es: ¿Los encargados de comunicación y hasta de marketing de la UAR no son capaces de darse cuenta que se murió Maradona y algo más importante que una cinta aisladora hay que ofrendarle al Diez, que acompañó a varios de estos rugbiers en el Mundial del 2015? Pero hay algo que puede resultar aún peor: ¿Quién decidió que el brazalete sea el único homenaje explícito a Maradona por su fallecimiento? Si fue Rodríguez, lo dicho, una vergüenza que el actual máximo directivo del rugby argentino piense eso. Si fue el coach Mario Ledesma , le cabe el pulgar abajo ya que el ex-hooker sabe cómo pocos lo que es representar al país y Maradona fue, sin dudas, el deportista que más apasionadamente lo hizo. En esta teoría, también Rodríguez le merece "las de la ley de jerarquía" y por ende al comandar la UAR debe tomar decisiones como "se hace tal homenaje y punto". Por algo uno es el presidente y el otro el técnico, sino... Y si fueron los propios jugadores, como se rumoreó el mismo sábado tras el bochorno, hay triple culpa: rugbiers, Ledesma y otra vez Rodríguez. Si lo hicieron para no "distraerse" por la emoción antes del partido, resulta una mentira total. Cantar el himno no es mucho menos de emotivo que cualquier homenaje al Pelusa. Los All Blacks mismos en la voz de su capitán explicaron el mítico Haka en "ofrenda" a Maradona, acompañado por la camiseta de los "hombres de negro" con el número 10 y el apellido del nacido en Villa Fiorito. "La idea fue TJ Perenara (el medio scrum oceánico). Fue una forma de mostrar respeto a una leyenda de Argentina, una leyenda del fútbol. Personalmente no sé mucho de fútbol, pero los chicos sí. Creo que fue lo correcto de hacer", sostuvo Cane, dejando aún más expuesto a Los Pumas y la UAR. Según afirmó Matera en el video de "disculpas", donde no dio una explicación concreta de semejante olvido para con Maradona, en la previa del choque con Australia el sábado habrá una reivindicación. Tarde, demasiado tarde. Tanto o más como el accionar de Rodríguez, que al igual que el planeta Puma, esta vez más que la tortuga se les escapó un zoológico entero...

Frases

HUGO PORTA - Ex Puma

“Me dolió que no hayan hecho nada. Yo sé que el rugby argentino va a tener algún reconocimiento

para quien fue el más grande deportista de todos los tiempos de la Argentina porque nadie ha sido

tan conocido como él. Sí, se quedaron cortos con el homenaje y no sé qué pasó y no puedo juzgar a la distancia”.

AGUSTÍN CREEVY - Jugador de Los Pumas

"Nunca vi un deportista como Maradona en todo el mundo, que haga feliz a tanta gente y les haga olvidar sus problemas. Tras ganarle a Tonga en el Mundial de Inglaterra 2015 pasamos un momento hermoso en el vestuario. Él fue increíble, por eso cuando leí la noticia, fue muy triste para mí saber qué homenaje se le hizo".