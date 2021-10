Decir Maradona es tocar todo. Sentimientos, pasiones, recuerdos, lágrimas. Decir Diego es bucear en el corazón de cada argentino añorando al que fue y será el mejor de todos lo tiempos. Decir Pelusa es ya entrar en la esencia misma de aquel pibito de Villa Fiorito que soñaba con ser campeón mundial. Es que Diego Armando Maradona es todo eso. Una leyenda que este próximo sábado cumpliría 61 años y a más de 11 meses de su muerte, el primer homenaje en cancha y con la gente en las tribunas será desde sus amigos. Los Cebollitas y los campeones del Mundial 86 decidieron el tributo que el 10 se merecía en la que fue su casa: el estadio Diego Armando Maradona. Será el sábado 30, desde las 18, con la presencia de los viejos amigos de Fiorito con Goyo Carrizo a la cabeza frente a los exdirigidos por Bilardo que consiguieron la última Copa del Mundo. Y claro, como plus para San Juan, dentro de los amigos de Fiorito estará Hugo "Catita" Moreno, quien ya viajó a Capital Federal y será parte de la formación que jugará en la cancha de Argentinos Juniors.

Antes de viajar para reunirse con Goyo Carrizo -el amigo de Diego en la infancia-, Moreno mostró su orgullo: "Estar junto a todos esos nombres es algo que me llena de orgullo. Es una sorpresa la invitación de Goyo y también de Ricardo Bochini. Los dos insistieron para que viaje y será lindo rendirle un homenaje al más grande de todos. Sé que los amigos de Maradona de Villa Fiorito tuvieron que recortar nombres porque todos querían estar y del otro lado, el Bocha me dijo que los campeones del 86 están muy emocionados por poder recordar a su capitán. Será lindo ver y ser parte. Además, está la idea de que ese partido se pueda hacer en San Juan. La gestión ya se inició y se jugaría el 7 de noviembre próximo en la cancha de Sportivo 9 de Julio, algo que se puede concretar y que sería lindo para los sanjuaninos".

Para el Catita Moreno esta invitación es doble porque compartió con Goyo Carrizo en Independiente Rivadavia de Mendoza en sus últimos partidos en La Lepra, pero luego Goyo pasó por San Juan en la filmación de una película autobiográfica. Ese contacto con quien fuera parte del legendario equipo de Los Cebollitas, lo puso dentro del partido homenaje. Pero además, la relación del Catita con Ricardo Bochini -campeón mundial del 86- es estrecha y ya trajo varias veces a San Juan al gran Bocha de Independiente.

Como plus a esta presencia sanjuanina en el primer homenaje a Diego en cancha, Moreno se entrevistará con Carlos Tevez con la idea de que visite la provincia, tras una gestión de Ramón Maddoni, descubridor de talentos de gran trayectoria en Argentina.

Un sueño que Catita Moreno no esperaba cumplir y que lo encuentra en un momento complejo ya que acaba de desvincularse de la dirección técnica de Sportivo Peñarol, a lo que se le agregó el final de su trabajo en la escuelita Bohemia. Una presencia que no se imaginaba para estar en el primer homenaje a Diego, no se da todos los días.

Boca y Barcelona también jugarán

Boca Juniors se enfrentará con Barcelona de España en un partido homenaje a Diego Armando Maradona, que se celebrará el martes 14 de diciembre en Riad, capital de Arabia Saudita, confirmó el club catalán. El amistoso tendrá lugar en el estadio Mrsool Park, con capacidad para 25.000 personas.

Además Diego será homenajeado este sábado en Santa Clara del Mar con el descubrimiento de un monumento de 13 metros de altura para el evento denominado "El más grande al más grande". La obra está emplazada en la plaza principal de la ciudad balnearia.