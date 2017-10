No fue la solución. Gabriel González (marcado por Diego Mondino) ingresó en el complemento para darle la claridad en ataque el equipo necesitaba, pero no fue la solución y poco pudo aportar por al equipo le falta creación. Desamparados dejó más dudas que certezas en su vuelta al Serpentario, no pudo ganar, pero mantuvo su segundo lugar en la tabla.





Por el clima, por la convocatoria, por la larga espera de los hinchas por volver a su ampliado Serpentario, y por el rival que es el candidato de la zona, era el partido ideal. Pero a la hora de jugar Desamparados mostró limitaciones y no llegó a superar en lo futbolístico a Gimnasia de Mendoza, en un partido que finalizó 0-0. Pese a ello lo pudo ganar, pero Chavarría se perdió un penal en el primer tiempo, mientras que en el segundo cuando Sportivo trató de meterle presión e irse contra el arco mendocino, se apagaron las luminarias por 20 minutos y, en su reanudación, no hizo mérito para ganarlo.



El desarrollo del partido en su totalidad fue plano y encontró a Gimnasia con mejor trato de pelota. De esta manera, el empate lo mantiene en la segunda ubicación, pero dejó en claro que lo que se preparó para la fiesta, en cancha faltó para que fuera completa. Esa fue la deuda que dejó el equipo de Antuña.



El partido no le fue fácil y menos favorable a Sportivo. Fue bastante impreciso, sin juego asociado. No tener un conductor lo llevó a carecer de ideas claras: fue lucha en el medio y por momentos buscó con algún pelotazo. A Gimnasia, con el panorama de Becerra y Ramírez, le bastó para generar peligro más allá que no tuvo profundidad.



Y dentro de esa lucha en la zona de volantes, que fue donde más estuvo la pelota pero sin después tener una salida clara para potenciar el juego, el Puyutano fue el que tuvo la primera acción. A los 4', Domenez remató tras capturar un rebote y el arquero Marchiori sacó el disparo al tiro de esquina.



El Lobo respondió inmediatamente con un saque desde su arco, que peinó Alvarenga, pero que Cuchi, en su afán de definir por encima del arquero Perelman, la envió por encima del travesaño.



Friccionado, faltando terminar cada jugada, y con total tránsito por la zona de la volantes fue jugándose el partido; hasta que a los 29' López lo tocó a Arce y el árbitro Correa cobró penal para Desamparados. Luego Chavarría lo desperdició al ejecutarlo de manera débil y hacerle sencilla la atajada a Marchiori.



El penal no provocó reacción y ambos no pesaron en las áreas. Por ello recién hubo que esperar hasta el complemento para que salieran a disputarlo con otra convicción. Y entonces el Puyutano se adelantó, tuvo mejor trato de pelota, pero continuó siendo poco claro en sus intensiones y careció de profundidad. Cualidad negativa que fue marcando su propuesta y limitaciones para poder romper el cero. Mientras que Gimnasia se acomodó y con cierta simplicidad llegó al arco.



Sobre los 13', Perelman le contuvo el remate a Amieva, y a los 16', Aguirre sacó un tremendo zurdazo que a mano cambiada el arquero Víbora descolgó del ángulo. Sportivo la pasaba mal, pero dentro de un partido que no tuvo muchas luces en cancha, casi encuentra el gol a los 23' tras el tiro de esquina que Martinena peinó en el primer palo y la pelota dio en el travesaño.

Apagón. Durante 20 minutos hubo corte de luz en las torres de la cancha. El inconveniente afectó más a Desamparados, que había empezado a atacar.



Después vino el corte de luz, 20 minutos de espera, y cuando se reanudó Alvarenga se perdió el triunfo para Gimnasia. La fiesta quedó incompleta para Desamparados, que volvió al Serpentario y colmó sus nuevas tribunas, pero en cancha nadie se iluminó.





Equipos Pts J G E P Gf Gc



Juventud Unida U. (SL) 11 5 3 2 0 7 3

Unión 8 5 2 2 1 5 4

Desamparados 8 5 2 2 1 3 2

Gimnasia (Mza) 6 4 1 3 0 4 2

Estudiantes (R. IV) 6 5 1 3 1 4 5

San Lorenzo (Cat) 5 5 1 2 2 2 3

Maipú (Mza) 5 5 1 2 2 4 6

Huracán LH (Mza) 4 5 0 4 1 2 3

Unión Aconquija (Cat) 3 4 0 3 1 0 1

Gutiérrez (Mza) 3 5 0 3 2 3 5