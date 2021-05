Russo: "A nosotros nos mataron cuando tuvimos Covid y esa es la diferencia entre Boca y el resto"

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Angel Russo, recordó cuando su plantel había tenido 21 casos de Covid-19 "y al equipo lo mataron, porque esa es la diferencia con los demás".



"A nosotros nos mataron cuando tuvimos Covid-19 y esa es la diferencia entre Boca y el resto"; dijo Russo después de vencer a River, disminuido por el positivo de 15 de sus jugadores, por 4 a 2 en definición por penales, luego de igualar 1 a 1 y de esa forma clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.



El entrenador se mostró más expresivo y enérgico que otras veces cuando habló con TNT Sports y manifestó que este "es el final de la temporada y hay que terminarla bien. Es un desgaste, no justifico nada, Boca siempre está al tope. Hay un mundo fuera de Boca y un mundo dentro que es el que a mí me gusta. Es genuino el de adentro, porque el de afuera dice cualquier cosa".



"Hoy la presión la teníamos nosotros. Pudimos haberlo definido mejor antes, pero Boca pelea todo y ahora nos metemos en la Libertadores. Luego viene otro rival difícil como Racing en semifinales", apuntó.



"Boca tiene volantes muy jóvenes, por lo que a pesar de las adversidades. hay que mejorar mucho. Boca es duro a su manera. Hoy por momentos el nivel fue muy bueno y en otros hay que afinar la puntería", destacó.



Boca le ganó por penales a River por 4 a 2 luego de igualar 1 a 1 con goles de Carlos Tevez y Julián Álvarez y de esta manera pasó a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y enfrentará el próximo domingo por una de las semifinales a Racing en el estadio Bicentenario de San Juan.



Pero antes Boca, el próximo jueves jugará de local ante Barcelona, de Ecuador, por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.