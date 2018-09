Hoy desde las 9 de la mañana, Rubén Dario Forestello comenzará de lleno su misión por la que vino a San Juan cuando dirija su primera práctica al frente del plantel. Trabajar en la parte anímica será el primer paso del DT, tras el duro traspié que sufrió el equipo como local ante Atlético Tucumán. Luego comenzará a delinear su mejor versión para enfrentar a Vélez Sarsfield por la octava fecha de la Superliga. "No puedo decir si voy a jugar con un 4-4-2 u otro sistema porque es pronto. Lo único es que tenemos que ser potentes, de visitantes tratar de sumar y poder hacernos fuertes de local, que nadie más nos gane en San Juan", contó el "Yagui".



Todavía sin conocer la fecha en la que se reprogramará el encuentro ante Central, el fixture en la Superliga marca para San Martín que el 21 de octubre deberá visitar a San Lorenzo y luego recibirá a Defensa y Justicia. "No será fácil, hay equipos que nos han sacado diez puntos de diferencia pero no hay que desesperarse, hay plantel para sacar esto adelante", manifestó el entrenador.