Las chicas del Colegio Superior Nº1 de Rawson en Sub 16 y Sub 18 llegaron nuevamente a la instancia Provincial de los Juegos Intercolegiales San Juan 2019 que ayer le pusieron punto final en alguno de sus deportes. El colegio de Villa Krause llegó con tres equipos a la instancia decisiva en la disciplina de handbol. Para muchas de ellas fue éste su último Juego, para otras quedará la chance de buscar revancha el año próximo. Es que llegaron a la final en las últimas dos ediciones y no pudieron conseguir el título. Igual las rawsinas aprovecharon para divertirse al máximo y conocer a otras chicas de otros departamentos que se dieron cita entre jueves y viernes en el Complejo El Palomar.