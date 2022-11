El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, participó hoy de la práctica del seleccionado argentino a pesar de la molestia que arrastra en el sóleo, a dos días del trascendental partido contra México por la segunda fecha del grupo C, pero el director técnico Lionel Scaloni se guardó la prueba final para el último entrenamiento.



El plantel se entrenó, a puertas cerradas, en la Universidad de Qatar con la presencia de Messi y los otros 25 integrantes, incluido Cristian Romero que había terminado con un golpeen el tobillo.



El parte del entrenamiento que publicó la AFA hizo hincapié en que todos los jugadores estuvieron "a la par" en una suerte de desmentida de los rumores que indicaban que Messi se había entrenado diferenciado.



Desde la concentración del seleccionado argentino también adjuntaron fotos y videos de Messi junto al resto de sus compañeros corriendo con los botines puestos y otra del "Cuti" Romero, quien al igual que el resto de los titulares se había cuidado en la actividad del miércoles por un golpe en el tobillo.



"Más juntos y unidos que nunca ¿Escucharon? Sí, #TodosJuntos", arengaron desde las redes sociales oficiales del selecciones.



El entrenador Lionel Scaloni, por su parte, no dispuso de un trabajo táctico para probar los cambios que analiza realizar de cara al partido decisivo del sábado contra México en el estadio Lusail.



La actividad de la tarde qatarí se completó con ejercicios de definición con participación de los defensores y delanteros.



Las dudas siguen siendo las mismas que surgieron después del golpe a la ilusión y del fin del invicto de 36 partidos tras la inesperada derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1.



Lo más probable es que uno de los laterales perderá la titularidad.



El cuerpo técnico no quedó conforme con el trabajo de Nahuel Molina y por momentos lo observaron sobrepasado por el contexto de debutar en una Copa del Mundo a los 24 años.



En lugar del cordobés podría ingresar Gonzalo Montiel, quien últimamente había perdido en el mano a mano con el jugador de Atlético de Madrid.



El último partido oficial que jugó el futbolista de Sevilla con la "Albiceleste" fue el empate 1-1 ante Ecuador, como visitante, por la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas.



No obstante, el ex River Plate tiene en su espalda el sólido encuentro que disputó en la final de la Copa América 2021 contra Brasil en el estadio Maracaná.



En Montiel observan un perfil más defensivo que ayudaría a contener al extremo izquierdo que decida poner el "Tata" Martino en su inamovible esquema 4-3-3.



Molina no tuvo contra Arabia sus habituales participaciones en ataque ya que Ángel Di María se pegó a la raya y no le dejó huecos para que pueda trepar por ese carril.



Esta variante podría desembocar en el ingreso de Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico en el sector izquierdo para aprovechar en ataque los buenos centros del "Huevo" como pasó durante el primer tiempo del último amistoso contra Emiratos Árabes.



Luego, el cambio más seguro que se perfila en la última línea es en la zaga central donde Lisandro Martínez reemplazaría a Romero.



En el mediocampo crecen las posibilidades de Enzo Fernández para la posición que dejaría Alejandro Gómez.



Las presencias de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul hoy no parecen estar en riesgo pero en el caso del jugador de Juventus será clave su respuesta física.



Desde que estuvo poco más de dos semanas inactivo en Italia, el ex Boca Juniors todavía no pudo jugar un partido completo y lo máximo que disputó fueron los 74 minutos en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.



Arriba seguiría todo igual con Ángel Di María por derecha, Messi libre por todo el frente y Lautaro Martínez como referencia.



Scaloni hablará mañana en conferencia de prensa en el Centro de Medios de Doha a las 9.30 y desde las 12 dirigirá la última práctica previa al crucial partido con la "Tri" de Gerardo Martino.



El santafesino no confirmará el equipo pero intentará profundizar el mensaje que bajó Messi después de la derrota con los árabes de dar vuelta la página y creer en la unión y fortaleza del plantel campeón de América y de la Finalissima que estuvo a un partido de igualar la histórica racha invicta de Italia.



"Mirá si no vamos a confiar", fue el mensaje que escribió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en su Twitter con las fotos de las celebraciones de las mencionadas conquistas.