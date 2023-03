El ánimo por Concepción no es el que cualquier hincha espera en un inicio de campeonato. El empate del sábado pasado ante Almirante cayó mal en San Martín. Tanto que el técnico Andrés Yllana fue despedido entre insultos de los fanáticos y su continuidad se puso en duda. Esta semana, existió una reunión entre los "popes" verdinegros con el DT Andrés Yllana donde se le brindó el voto de confianza para su continuidad al menos para los próximos dos partidos de la Primera Nacional. Aunque claro en el fútbol los resultados mandan y aunque nadie por Concepción se anime a confirmarlo es un hecho que el encuentro de este domingo será clave para el futuro del DT.

"Esto que estamos pasando no es bueno. Tenemos que mejorar. No me gusta el juego de San Martín y tendremos que buscar respuestas", expresó Jorge Miadosqui. Las palabras del presidente verdinegro tuvieron múltiples interpretaciones en los hinchas apenas terminado el partido ante Almirante donde San Martín pudo salvar un punto en condición de local. Es que el hecho de haber jugado tres encuentros de local y no haber conseguido ganar en su estadio, es el punto que más molesta en Concepción. Todos, o la mayoría, cargaron contra el DT Andrés Yllana, otros ya comenzaron a pedir que aparezca el "bombero" de siempre: Raúl Antuña, hoy en el cargo de coordinador de fútbol en San Martín.

Lo cierto es que después de digerir el mal trago, esta semana arrancó de la mejor manera en el club del barrio San Martín. Una reunión en la que estuvieron los dirigentes, cuerpo técnico e incluso Antuña, llevaron la tranquilidad al cuerpo técnico de Yllana. DIARIO DE CUYO pudo conocer que las palabras de la dirigencia apostaron a brindarle el voto de confianza al actual DT al menos en los próximos dos encuentros: el de este domingo ante Defensores de Belgrano en Buenos Aires y el de la próxima fecha ante Estudiantes de Río Cuarto. "La idea es que el partido que determine cómo seguir sea el de local", dijeron voceros del club. Pero, aunque desde el seno verdinegro no quieran reconocerlo, es casi un hecho que el encuentro que determinará el futuro del entrenador será el de este domingo, sobre todo haciendo hincapié y evaluando el juego que muestre San Martín ante el "Defe" de Villa Ramallo.

Fuentes consultadas en el club de Concepción afirmaron y reafirmaron que no están en búsqueda de técnicos aunque sí recibieron algunas llamadas de representantes. En esa reunión además de brindarle el voto de confianza al DT también se destacó la metodología de trabajo del actual cuerpo técnico. "Trabaja bien, quizás no se refleja en el juego pero confiamos en que necesita tiempo", dijo otra de las fuentes consultadas.

Si bien el torneo recién comienza, San Martín marcha lejos de la pelea en la Zona 1 de la Primera Nacional. Cuenta con 6 puntos producto de tres empates y un triunfo (ante Patronato en Paraná). El déficit de local donde todavía no logró ganar es lo que más duele en el mundillo verdinegro. Lo cierto es que, aunque desde la dirigencia el voto de confianza abarcaría dos encuentros, para Yllana el partido de este domingo a las 15.30 horas será determinante. Le trajeron una veintena de refuerzos que el mismo Yllana pidió y eso no es cosa menor. Su puesto estará en juego en los próximos 90 minutos aunque nadie quiera confirmarlo...