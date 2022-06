La Liga Sanjuanina de Fútbol transita momentos de renovación. De barajar de dar de nuevo en diversos aspectos institucionales como por ejemplo el organigrama de la parte más alta de la conducción que encabeza desde el 27 de mayo pasado Juan Valiente. Al por ahora también presidente de Desamparados lo secundan Vicente Mancuso de secretario y Oscar Vargas de tesorero. El lunes próximo se espera la definición de las vicepresidencias, lugares clave de poder en la Liga. Se suele llegar a la Asamblea con todo ya 'establecido' mediante los acuerdos previos que encabeza, en este caso, Valiente y entonces se da la votación de manera formal. Por eso, en estas horas se cocinan los nombres para esos tres puestos codiciados como también los del Protesorero y el Prosecretario.

La primera vicepresidencia parece estar más que clara o al menos es la que menos debate genera. El indicado para ese puesto y que reúne no solo el aval de Valiente sino de la mayoría de sus pares es Pedro Campos, otrora tesorero de la LSF en la gestión de Alberto Platero. De hecho, Campos fue en su momento postulado para ser el sucesor de Oscar Cuevas, aunque esto finalmente no corrió por la persona que lo intentó 'apadrinar' no tener el consenso interno en la casa madre del fútbol doméstico.

La elección de las vicepresidencias se demoró para que la 'Primera B' elija sus respectivos asambleístas.

Para la segunda vicepresidencia, Valiente tendrá que mostrar más que nada su muñeca política. Es que para ese puesto aparece Oscar Cuevas, a modo de 'recomendación' de parte de Claudio Tapia, nada menos que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y amigo personal del Pato. Si bien Chiqui lo terminó de bajar al hombre fuerte de Peñarol en su idea de disputarle el poder a Valiente en la Asamblea del mes pasado, dejó como 'pedido' que Cuevas fuera en ese cargo. El tema es que el presidente de Peñarol está muy lejos de tener el respaldo de sus pares y entonces habrá que ver qué es lo que prima más.

Para la tercera se apunta la Primera B. La segunda divisional de la provincia tendrá hoy su elección interna de Asambleístas y entonces el lunes podrá tener voz y voto. Darle esta vicepresidencia es un gesto que se hace desde hace varias elecciones como muestra de amplitud política. Valiente llegó a su cargo con bastante respaldo de esta categoría que cuenta con 16 instituciones. Mientras que para Protesorero la idea es ubicarlo a Rubén Galdeano, quien en su momento tuvo aspiraciones para suceder a Cuevas, aunque luego declinó esa intención. Claro que el presidente de Trinidad apuntaba a una vicepresidencia (la segunda) como parte del respaldo a Valiente y por eso este cargo no le sentaría del todo a gusto. En tanto, para Prosecretario estaría Herman Vargas, quien es de Carpintería, un dirigente que en su momento fue Consejero por la Primera B.