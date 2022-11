Con un increíble paisaje de fondo, la Selección Argentina de hockey sobre patines se concentra en un coqueto complejo de cabañas de Marquesado. Allí, en la concentración albiceleste, las estrellas del seleccionado nacional pasan las horas buscando un "cable a tierra" que les permita despejarse al menos por un momento, del Mundial de hockey sobre patines. ¿Qué hacen? Escuchan música, juegan al truco y hasta miran y discuten de fútbol. Allí en Marquesado es donde se acuna el sueño de la Albiceleste que tiene como meta llegar al domingo y pelear el objetivo máximo.

En el Complejo El Horizonte en Marquesado la música no puede faltar y en eso es Gonzalo Romero quien se viste de "DJ" para sus compañeros. ¿Qué se escucha? Si bien los estilos y gustos son diferentes, la mayoría de los 13 jugadores coinciden en uno solo: el cuarteto. "Escuchamos un poco de todo pero el cuarteto no puede faltar nunca, Q´ Lokura, La Barra y hasta Omega suena fuerte", expresaron desde el plantel. El parlante incluso lo llevan en el colectivo que los traslada cada noche al Cantoni y tanto en el viaje que dura pocos minutos por avenida del Libertador como también en el vestuario, no tiene casi descanso. Incluso hace unos días el capitán Carlos Nicolía publicó en sus redes sociales un video de la previa de un partido mientras escuchaban y cantaban uno de los hits de Omega, dejando en claro que les tira siempre la sangre sanjuanina.

Lucas Ordoñez junto a Gonzalo Romero son los catalogados como los más "bochornosos" del plantel.

Pero claro que no todo es música y cuarteto en el búnker de la Selección. Uno de los grandes pasatiempos es el truco. En los momentos libres que, generalmente son en la siesta o primeras horas de la tarde, se arman las parejas para jugar en el coqueto complejo.

"Otra cosa para distraernos es el fútbol, hay hasta discusiones por fútbol, la mayoría acá somos futboleros, no todo es hockey", expresaron. En eso, la dupla de Lucas Ordoñez y Nolo Romero, no faltan las cargadas por el descenso de Sportivo, equipo del que es hincha Ordoñez. Romero y también Carlos Nicolía son de San Martín, por eso aprovechan para "gastar" al jugador del Benfica.

LA SELECCIÓN DESDE ADENTRO: DESDE EL "METROSEXUAL" HASTA EL MÁS DESORDENADO

Los jugadores de la Selección argentina de hockey son diferentes en cuanto a los cuidados personales. Según contaron desde el plantel, están los que más se cuidan, los famosos "metrosexuales". Y entre los que se cuidan la piel con cremas, se perfuman y cuidan siempre el "look" hay dos que encabezan el podio y allí están Matías Platero y Lucas Martínez. "Ellos son sin dudas los metros que tenemos en el equipo", expresaron entre risas jugadores del plantel que pidieron no ser mencionados en la entrevista como las "fuentes" de información ´para no quedar como buchones´, dijeron entre risas.

Matías Platero es, según sus compañeros, uno de los más cuidadosos con el look, las cremas y los perfumes.

Ante la pregunta sobre quién se despierta temprano, la respuesta fue clara: "No hay ninguno (risas). A casi todos nos gusta dormir mucho, además terminamos cansados de los partidos y después entre la cena y las sesiones de masajes nos estamos acostando de madrugada, asi que priorizamos el descanso, casi sin despertador", expresaron los voceros del plantel argentino.

En tanto, entre quienes más bochorno hacen en la concentración, los encargados de hacer bromas y cargadas a sus compañeros la dupla Romero-Ordoñez vuelve a ser la señalada. "Son los rompepelotas" contaron entre risas.

Por último, los hockistas de la selección de Páez respondieron el ping-pong de preguntas de DIARIO DE CUYO: ¿Quién es el más tímido? El arquero Conti Acevedo. ¿El que más le gusta hablar en las entrevistas? El otro arquero Valentín Grimalt. ¿El más escueto para las entrevistas? Carlos Nicolía. ¿El más desordenado? "Sin dudas Matías Pascual", apuntaron.

"Somos una gran familia" expresaron. Y sí, con una base de jugadores que llevan años jugando en la Selección y que afianzaron su vínculo mucho más estando lejos de San Juan y con los debutantes que se acoplaron de la mejor manera, cada jornada dan muestra de esa unión que queda refelajada en cada encuentro en el Cantoni. Así, entre risas, cuarteto y fútbol, vive la Selección masculina senior que cada noche demuestran porqué son catalogados como los mejores del mundo en la especialidad. Así, de esa manera, viven por estas semanas en Marquesado las estrellas que sueñan con que la "noche soñada" sea el domingo.