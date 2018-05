Puros festejos. Claudio Mosca y Claudio Spinelli celebran el tercer gol de San Martín que anotó el volante. Antes, a los 5" de largado el juego, el rubio delantero había gritado su conquista para cerrar la Superliga como el goleador del equipo con 7 tantos.

A diferencia de todo el segundo semestre, ayer San Martín fue pura contundencia, y superó 4-1 a Chacarita, en Buenos Aires, por la última fecha de la Superliga. El Verdinegro cerró el torneo a puro gol, sumando 3 puntos vitales de cara al próximo certamen que lo largará con un promedio muy bajo. Además, recompuso la pobre imagen que había dejado en las dos últimas presentaciones (perdió el clásico ante Godoy Cruz y con Vélez).



Claudio Spinelli, Facundo Barcelo, Claudio Mosca y Luis Ardente, de penal, anotaron los tantos en la despedida del equipo, que cerró la Superliga con una victoria que necesitaba y que a partir de hoy su entrenador Gastón Coyette y la dirigencia comenzarán a armar el San Martín que, con muchas bajas, encarará el certamen que largará luego del Mundial de Rusia.



Ayer, San Martín, que tuvo 6 cambios y apostó por otra distribución en cancha, pegó cuando pisó el área rival. Y ahí sacó la diferencia ante el descendido Chacarita. No obstante, no tuvo un despliegue para resaltar ni figuras para poner en el podio. Simplemente fue inteligente para aprovechar los espacios que el Funebrero le cedió.



A los 5" ya ganaba con el gol de la revelación del certamen, Claudio Spinelli, tras el centro pasado que conectó de derecha para terminar siendo el máximo artillero del equipo con 7 conquistas.



Aunque ese arranque acertado no le dio aire para jugar suelto, ya que a los 18" Chacarita lo empató con el zapatazo de Alderete. Luego, el partidos se jugó sin lujos, trabado, disputado en mitad de cancha. Aunque supo aprovechar lo que tuvo y a los 41", Barcelo peleó el balón en el área luego del cabezazo de Fissore, y marcó 2-1 con el que se cerró la primera mitad.

El 27/5/17 fue la última vez que anotó 4 goles (a Sarmiento J.)

En el complemento, el local fue en busca de la paridad y estuvo cerca de encontrarla, pero también quedó desprotegido en el fondo. Expuesto a cada contra de San Martín que cuando pisó el área llevó mucho peligro.



A los 10", Mosca lo erró increíblemente solo ante el arquero Lucas Álvarez. Sobre los 21", Spinelli elaboró una jugada individual, dejó en el camino a dos rivales, pero falló en la definición. Como luego le ocurrió a Mosca en un ataque vertiginoso.



Pero al volante se le dio en la siguiente, a los 26", con otra contra, para tras la asistencia de Barcelo pisar el área y colocar la pelota en el primer palo. Fue 3-1 y partido sentenciado. Aunque hubo más, porque le hicieron penal a Magnín y Ardente lo cambió por gol, para el 4-1 final y cerrar el campeonato a puro gol.





>> DECLARACIONES

El desahogo llegó

Certero. Luis Ardente volvió a convertir y con el gol de penal llegó a 8 jugando en San Martín.



Luego del irregular semestre, con partidos para el olvido, y muy lejos del equipo que ilusionó en la primera mitad del torneo, ayer jugadores y técnico tuvieron su desahogo en la última fecha.



"Contento por el triunfo, pero se nos viene un torneo muy difícil porque vamos a estar peleando por el descenso, hay que rearmar todo y necesitamos gente para afrontarlo", tiró el arquero Luis Ardente (foto).



Claudio Mosca subrayó que "fue un desahogo porque queríamos terminar ganando, para engrosar el promedio de cara al torneo que viene".



Coyette se marchó "conforme por el resultado, nos faltaron detalles, pero ganamos para cerrar el torneo con alegría".

