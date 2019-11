Era el aire que necesitaba. El triunfo que tanto anhelaba Sportivo llegó hace una semana lejos de Puyuta. En San Luis, Desamparados cortó su racha adversa y venció a Estudiantes. Hoy buscará continuar con esa racha cuando reciba en su cancha y ante su gente, a Deportivo Madryn desde las 20 en un encuentro que será valido por la 13ra fecha del Federal "A" y que tendrá como juez al tucumano Luis Lobo Medina. Además, Sportivo Peñarol intentará seguir de racha cuando visite a Otamendi en Buenos Aires.



Desamparados volverá a presentarse ante su gente buscando recuperar la confianza de sus hinchas. Es que en su última presentación como local se fue recriminado por la derrota ante Peñarol que derivó en su semana más complicada esta temporada. Como dice el refrán "no hay mal que por bien no venga", el golpe sirvió para toparse con la realidad y encontrar una salida. Después de declaraciones polémicas de su presidente y de su técnico, el plantel se fortaleció y fue a San Luis a dar el batacazo derrotando al puntano con lo justo, pero con sobrada actitud. Pero eso ya pasó y ahora llegará el momento de plasmar esa mejoría ante su gente. El técnico Nazareno Godoy, que realizó siete variantes para ir a San Luis repetirá el equipo por primera vez desde que está en el cargo. Enfrente tendrá a un equipo duro, que viene de conseguir dos victorias consecutivas en menos de diez días pero que intentará no sentir ese desgaste físico producto de los viajes.



Antes, a las 17 horas, el Bohemio intentará seguir por la racha victoriosa ante Circulo Otamendi. El equipo de Cristian Bove viene de tres triunfos consecutivos y hoy repetirá equipo para ganarle al ultimo de la zona.