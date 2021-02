Ayer por la tarde en las instalaciones del Hotel Hilton, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Copa de la Liga Profesional. La primera etapa empezará el fin de semana del 12 a 14, del corriente mes, y finalizará en la semana del 9 de mayo próximo; y las instancias finales se disputarán entre el 16 y el 30 de mayo.



Los dirigentes de los clubes se encargaron de sacar las bolillas para sortear las zonas A y B, seleccionando 13 parejas de equipos sobre la base de los clásicos e interzonales. Así quedaron conformadas las zonas de 13 conjuntos cada una: cada club jugará 12 partidos, cuyas localías serán sorteadas, más un cruce interzonal, que en su mayoría serán partidos entre clásicos rivales.



Con el emparejamiento de equipos ya realizado se realizó el sorteo de las dos zonas. Las que por, orden alfabético, quedaron así:



Zona A: Aldosivi (Mar del Plata), Argentinos, Arsenal, Banfield, Central Córdoba (Stgo. del Estero), Colón, Estudiantes, Godoy Cruz, Platense, Racing, River, Rosario Central y San Lorenzo.



Zona B: Atlético Tucumán, Boca, Defensa y Justicia, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús,



Newell"s, Patronato (Paraná), Sarmiento (Junín), Talleres, Unión y Vélez.



Además, el certamen dispondrá de "enfrentamientos interzonales" que permitirán la disputa de los clásicos más importantes, entre los que se destacan Boca Juniors - River Plate, Racing Club - Independiente y San Lorenzo - Huracán. Uno entre los equipos del interior es el que jugarán Talleres con Godoy Cruz.



Los puntos que cada equipo consiga van a ser tenidos en cuenta para los promedios cuando regresen los descensos -suspendidos durante la pandemia- en el fútbol local.



Los equipos que terminen en los primeros cuatro puestos en sus respectivas zonas se clasificarán a la instancia siguiente.



En los cuartos de final se medirán los primeros de cada grupo con los cuartos de la otra zona, mientras que los que terminen ubicados en el segundo y tercer lugar de las tablas generales se enfrentarán entre sí.



Los cuartos de final, las semifinales y la final se jugarán a un solo partido y en cancha neutral.



La final del torneo tendrá tiempo extra -alargue- en caso que el partido termine empatado en los noventa minutos reglamentarios. De persistir la igualdad, el campeón se conocerá mediante la definición por penales.

Semana de gracia

En la primera fecha que comenzará el viernes 12, del corriente, no se disputará el partido interzonal. El clásico elegido, entre los dos recién ascendidos de la Primera Nacional, Sarmiento y Platense, fue postergado.

Casi cuatro meses

16 Son los partidos que jugarán los finalistas, 13 de la fase clasificatoria y tres más: uno de cuartos, uno de semifinal y el que decidirá al campeón.

PRIMERA FECHA



Se juega entre 12 y 14/febrero



Rosario Central vs. Argentinos Jrs

Estudiantes LP vs. River Plate

Aldosivi (M.d.Plata) vs. Godoy Cruz (Mza)

Banfield vs. Racing Club

San Lorenzo vs. Arsenal

Ctral. Córdoba (S.Est.) vs. Colón (S.Fe)

Sarmiento (Junín) vs. Platense

Vélez Sársfield vs. Newell"s Old Boys

Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima

Talleres (Cba) vs. Patronato (E.Ríos)

Independiente vs. Lanús

Def. y Justicia vs. Huracán

Unión (S.Fe) vs. Atl. Tucumán